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  • Дебютировал флагманский внедорожник Tank 700: первую партию распродали меньше чем за минуту

Дебютировал флагманский внедорожник Tank 700: первую партию распродали меньше чем за минуту

17.11.2023 124 0 0

И это при том, что все характеристики «семисотого» пока так и не раскрыты. А еще новинка оказалась самой дорогой моделью в гамме внедорожного суббренда Great Wall.

В предсерийном виде рамный внедорожник Tank 700 дебютировал еще в 2021 году. В январе года нынешнего товарный SUV показался на сертификационных снимках, после чего уже сам бренд распространил фирменное изображение. Считалось, что этот вездеход станет третьей моделью в гамме, присоединившись к Tank 300 и Tank 500. Однако «семисотый» пропустил вперед Tank 400. Так вот теперь внедорожник со старшим индексом наконец представлен официально. Премьеру провели на открывшемся сегодня автосалоне в Гуанчжоу, и там же начали принимать предварительные заказы, хотя все характеристики пока так и не озвучены. Первая партия ограничена всего 70 экземплярами, и эти машины отличаются от засвеченных ранее.

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У Tank 700 из лимитированной серии более внушительный обвес с карбоновыми деталями и оригинальная радиаторная решетка, на капоте есть накладка. На крыше спереди красуются светильники, сзади – спойлер и дополнительные стоп-сигналы. Кроме того, для особого «семисотого» предусмотрены колеса бронзового цвета.

Длина внедорожника из первой партии равна 5110 мм (видимо, с наружной запаской), ширина – 2122 мм, высота – 1986 мм, колесная база – 3000 мм. Для сравнения, габариты базового Tank 700, согласно сертификату: 5090/2061/1952 мм, расстояние между осями едино для всех модификаций. «Семисотый» имеет пневмоподвеску.

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В пятиместном салоне – отдельные экраны приборки и мультимедиа-системы, у задних пассажиров есть свой блок управления «климатом». На потолке особого SUV – «звездное небо», то есть множество диодных точек. Кресла с функцией массажа, а спинки второго ряда могут откидываться назад.

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Tank 700 представляет собой полноприводный гибрид с установкой Hi4-T, в ее состав вошли бензиновый турбомотор V6 3.0, электродвигатель и девятиступенчатый автомат. И это пока все объявленные подробности. Некоторые местные профильные СМИ пишут, что совокупная отдача системы «семисотого» составляет 523 л.с. и 850 Нм. Также сообщается, будто первую «сотню» вездеход способен набрать за 5 секунд.

Предварительная цена Tank 700 Hi4-T из лимитированной партии – 700 000 юаней, что эквивалентно около 8,6 млн рублей по текущему курсу. К примеру, гибридные Tank 400 Hi4-T и Tank 500 Hi4-T (у них установка на основе турбочетверки 2.0) стоят от 279 800 и от 335 000 юаней соответственно (3,4 млн и 4,1 млн рублей). Тем не менее, как заявили в концерне Great Wall, все Tank 700 из первого тиража уже нашли потенциальных покупателей, причем машины «расхватали» всего за 55 секунд! Внедорожники отправят клиентам в феврале следующего года. Вероятно, к этому сроку модель поступит в свободную продажу, и это будут версии попроще.

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1 комментарий
17.11.2023 21:08
RFR 17

Вот смотришь на китаез - за 20 лет они перешли от вонючих помоек к бизнес-классу...А у нас как делали ведра с болтами, смотреть на которые стыдно, так и делают...Спасибо за это власти...

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