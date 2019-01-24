Держаться нету больше сил: Карлос Гон покинул компанию Renault

Копящиеся обвинения в финансовых махинациях и невозможность выйти на свободу под залог до суда вынудили Карлоса Гона оставить посты исполнительного директора и председателя правления компании Renault. На его место уже пришли новые начальники.

В декабре Колёса.ру подробно освещали ситуацию вокруг Карлоса Гона, но вкратце напомним «содержание предыдущих серий». 19 ноября Карлос Гон и Грег Келли, занимавший в Ниссане должность директора по кадрам и кресло в совете директоров, были арестованы в Токио по подозрению в укрывательстве части денежного вознаграждения для Карлоса Гона за период его работы в компании Nissan с 2010 по 2015 год. 10 декабря аналогичное обвинение было предъявлено за период с 2015 по 2017 год, а 20 декабря Токийская прокуратура предъявила топ-менеджеру списание на счета компании миллионов долларов потерь от личных финансовых операций. Всего к тому моменту накопилось около 100 млн долларов претензий, но было ясно, что это не конец. Прокуратура и враги Гона в компании Nissan взяли тактику предъявлять обвинения по частям, чтобы как можно дольше удерживать опального руководителя в СИЗО, и новая глава «страшных преступлений Гона» не заставила себя долго ждать. В середине января в ходе внутреннего расследования выяснилось, что Карлос Гон незаконно выписал себе 7,82 млн евро вознаграждений через СП Nissan-Mitsubishi в Нидерландах. А до того внутреннее расследование выявило новую «преступницу» – Клодин Бишара де Оливейра, сестру Карлоса Гона, которая, работая в компании в должности консультанта, не выполняла условия контракта и зря получала зарплату.

8 января в Токио состоялось первое публичное судебное заседание, где впервые за полтора месяца Карлос Гон показался людям и смог произнести речь. Слава богу, что фотографировать было нельзя, потому что, судя по описаниям, на Гона было страшно смотреть: он похудел минимум на десять килограмм и выглядел очень уставшим, на руках были наручники, а брюки – подпоясаны верёвкой. В своей речи Гон отверг все предъявленные ему обвинения и назвал его содержание в тюрьме несправедливым. Между тем его «подельник» Келли был ещё 25 декабря решением суда выпущен из СИЗО под залог в размере 636 тысяч долларов и сразу же отправился на лечение в больницу.

Адвокаты Гона также не раз ходатайствовали о его освобождении под залог, при этом обвиняемый выразил готовность носить электронный браслет и сдать все иностранные паспорта, но суд оказался непреклонен, упирая на то, что Гон если и не сбежит, то будет оказывать давление на следствие.

Жена Карлоса Гона в середине января обратилась в независимую международную правозащитную организацию Human Rights Watch с заявлением о жестоком обращении с её мужем в тюрьме и просьбой о помощи. По её словам, здоровье Гона резко ухудшилось от бесконечных допросов, которые ведутся без присутствия адвокатов и в агрессивной манере: на Гона кричат, читают нотации и требуют от него признаний в обмен на свободу. Тесная камера, спартанский быт и крайне редкие прогулки измотали уже немолодого топ-менеджера, которому 9 марта исполнится 65.

Собственно, никаким менеджером Карлос Гон больше не является. Nissan и Mitsubishi уволили его со всех руководящих постов практически сразу, как начался процесс, а вот Renault хранила верность своему руководителю до последнего. То есть до вчерашнего дня, когда стало известно, что Гон всё-таки покинет посты исполнительного директора и председателя правления французской компании. Два месяца в Renault надеялись, что Гона всё-таки выпустят из заточения, и он сможет хотя бы удалённо исполнять свои обязанности, но теперь стало ясно, что до суда на свободу он, скорее всего, не выйдет, а расследование по его делу будет длиться не менее полугода. В случае если появятся новые эпизоды, а вероятность этого очень высока, расследование может затянуться на годы. Понятно, что оставлять на столь длительное время компанию без рулевого невозможно.

Об отставке Гона вечером 23 января на Международном экономическом форуме в Давосе сообщил журналистам глава французского Минфина Бруно Ле Мэр, а 20 января он же публично развеял слухи о намерении Renault целиком поглотить Nissan – якобы это и было главной целью Гона, из-за которой он нажил себе в Ниссане много недоброжелателей. Должность исполнительного директора Renault займёт Тьерри Боллоре, который де-факто уже занимает её с ноября, но в статусе «исполняющего обязанности». На должность председателя совета директоров рекомендован Жан-Доминик Сенар, который на данный момент возглавляет компанию Michelin.

Таким образом Карлос Гон теперь полностью отстранён от власти, и предсказать его судьбу сейчас не возьмётся никто.