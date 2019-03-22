Для олдтаймеров в России введут специальные ПТС

Для олдтаймеров в России введут специальные ПТС

1383 0 0
Правда, для того, чтобы получить такой паспорт, владельцам придётся отправить машину на платную экспертизу, в ходе которой будет оценена оригинальность раритетного автомобиля.
 

Действие сегодняшнего техрегламента о безопасности транспортных средств не распространяется на легковые автомобили, которым больше 30 лет. Он разрешает ввозить олдтаймеры в РФ, несмотря на то, что они не соответствуют нынешним требованиям по экоклассу и у них нет ABS. При этом у такой машины «оригинальными» должны быть двигатель, кузов и рама (либо сохраненные, либо отреставрированные до оригинального состояния). Однако правил оценки этой «оригинальности» нет.

Classic old car

Поэтому было решено создать новый стандарт – «Транспортные средства раритетные. Историко-техническая экспертиза». Его проект совместными усилиями разработали ФГУП НАМИ и Российская автомобильная федерация (РАФ). Проверять, соответствуют ли автомобили этому ГОСТу, будут эксперты, аккредитованные спортивной федерацией (вероятно РАФ). Они оценят оригинальность деталей и уровень реставрации.

Как сообщает «Коммерсант», в ходе проверки специалисты будут начислять раритетным авто штрафные баллы за определённые недочеты. Так, за установку антенны или спойлера, которых не могло быть «в исторический период использования» машины, присвоят 20 баллов, за окраску в цвет, не предусмотренный заводом, например – 75 баллов. В случае оборудования олдтаймера дополнительными боковыми зеркалами добавится ещё 10 баллов, изменения конструкции карданного вала – 5 баллов. Если же проверяющий обнаружит изменение типа кузова, установку прямоточного выхлопа, тонировку, дисковые тормоза вместо штатных барабанных, то автомобиль экспертизу точно не пройдёт.

Processed by: Helicon Filter; SONY DSC

В итоге, если машина набирает менее 100 штрафных баллов, то её владелец получит паспорт классического транспортного средства (так называемый КТС), его срок действия – 5 лет. Собственник такой машины после 4 августа 2019 года сможет получить специальные знаки госрегистрации – автономера с буквой «К». Однако в случае, если раритетный автомобиль наберёт больше 100 баллов, его владельцу дадут направление на дальнейшую реставрацию машины. Отметим, цена такой экспертизы пока не называется.

По словам коллекционера и главы компании OldtimerCars Глеба Рачко, в России нередко владельцы «классических» автомобилей не могут легально пройти техосмотр, получить ОСАГО и зарегистрировать машину. Он отметил, что тем, кто получит КТС, впоследствии можно будет дать льготы на уплату налога и покупку страховки. Пожалуй, это логично, ведь такие автомобили, как правило, выезжают на дороги редко, в прямом смысле «по праздникам».

Depositphotos_28403155_original

Напомним, в Москве и Санкт-Петербурге в скором времени планируют ввести зоны, в которые нельзя будет въезжать автомобилям с двигателями низкого экологического класса. В этом случае у владельцев раритетных машин могут возникнуть проблемы. Однако, по мнению Глеба Рачко, наличие специального паспорта (и соответственно «особого статуса») поможет их решить.

Ранее стало известно о том, что старым автомобилям присвоят экокласс без ведома собственников. Информация появится в базе ГИБДД, которую ведомство планирует создать вместе с институтом НАМИ к лету 2021 года.

Авто и общество В России Закон олдтаймеры паспорт транспортного средства раритеные автомобили экспертиза
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
BMW X6 следующего поколения: новые изображения

На днях в Сети появилась новая информация о внешности будущего немецкого кроссовера. Пользуясь ей, онлайн-журнал «Колёса.ру» представил, каким он получится.

1418 0 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Интересно
5 причин любить и ненавидеть Honda Pilot

Самая большая Honda славится небывалым простором внутри и высокой надёжностью. Отталкивает от неё разве что мощность в 258 л.с., которая обуславливает высокий транспортный налог. А как насчёт качества отделки,…

2204 0 0
Статьи / Популярные вопросы
Стоит ли покупать электронный полис ОСАГО, и как не ошибиться при покупке

Электронное ОСАГО – не новинка, и многие автовладельцы давно перешли исключительно на такой способ приобретения страховых полисов. Тем не менее, немало и тех, кто пока не рискует покупать ОСАГО в Интернете, опасаясь…

1590 0 0
Статьи / История
Подъёмные, заправочные и не только: каким был советский спецтранспорт для аэропортов

В 1950-е годы в неисчерпаемом море советской специальной автотехники появился абсолютно новый класс необычных и практически никому не известных аэродромных машин для обслуживания в крупных аэропортах страны…

3122 0 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Jaguar X-Type с пробегом: отсутствующие пороги и обманчивая простота электрики

У поборников “расовой чистоты” премиальных машин Jaguar X-Type вызывает в лучшем случае презрительную ухмылку. “Это чёртов Форд” – говорят они. Насколько X-Type конструктивно близок к Форду? Правда ли, что несмотря на…

231 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Ford Explorer III с пробегом: предательство гидротрансформатора и очень странный V6

Первая часть обзора нас обнадёжила: рама Эксплорера практически вечная, кузов имеет ряд предательски ржавеющих зон, но в целом тоже крепок. Подвески, за исключением пары грешков, тоже денег не просят, а…

1817 2 0
Выбор авто / Подержанные авто
Ford Explorer III с пробегом: скрытая от глаз коррозия и неинтересная электрика

Мы продолжаем изучать большие американские SUV начала “нулевых”, многие из которых дожили до наших дней во вполне ещё добром здравии, не в последнюю очередь благодаря относительной простоте конструкции. Как и Tahoe,…

2594 3 3
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Когда классификация обманчива: опыт владения Lexus RX 300 I

На рубеже девяностых и двухтысячных все наперебой бросились создавать «аболютно новый и уникальный» класс автомобилей, сочетающих легковые и внедорожные качества – SUV. В Mercedes изобрели нечто рамное, а затем начали…

38529 6 0
Тест-драйвы / Одиночные
Даже это можно сломать: опыт владения Lexus LS 460

Они быстро стареют, стремительно теряют в цене и теряют актуальность при малейшем рестайлинге. В десятилетнем возрасте их цена сравнима с ценой нового хэтчбека гольф-класса при неизменно высоких затратах на ремонт и…

22903 4 6
Тест-драйвы / Одиночные
Обычная пятёрка за 3 миллиона: опыт владения BMW 5 series E39

Что можно купить, если у тебя есть 3 миллиона рублей? Новую пятёрку “на минималках”, коллекционный янг- или даже олдтаймер, четыре Соляриса для таксопарка… А можно потратить их на BMW E39 528i, одну из самых странных…

19283 37 7
Обзоры и тесты гаджетов
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

19786 43 0
Статьи / Практика
«Вы в эфире!» Сравнительный тест FM-трансмиттеров

Давненько не брали мы в руки шашек… В смысле, таких гаджетов, как FM-трансмиттеры! По случаю в тестовой лаборатории «Колес» оказалась целая охапка подобных устройств – посмотрим, как подобные автоаксесуары…

7314 4 0
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор недорогого видеорегистратора 2019 AdvoCam-FD8 RED-II: топовая съемка по цене бюджетника

Знакомьтесь: видеорегистратор от отечественного бренда AdvoCam – модель AdvoCam-FD8 RED II. Этот аппарат при цене менее 5 тысяч рублей снимает в разрешении Super Full HD, то есть 2304 на 1296 пикселей, а это примерно в…

2891 0 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

55658 2 8
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

39876 0 10
Статьи / Военная техника
Бронированные, санитарные, секретные: неизвестные версии ЗИС-5

Знаменитые трехтонки Московского автозавода имени Cталина, как и легкие полуторки, о которых мы уже рассказывали, пережили все трудности самостоятельной организации серийного производства, а в годы Великой Отечественной…

15994 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

69379 26 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

53078 0 7
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

53208 5 8
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?