Для олдтаймеров в России введут специальные ПТС

Правда, для того, чтобы получить такой паспорт, владельцам придётся отправить машину на платную экспертизу, в ходе которой будет оценена оригинальность раритетного автомобиля.

Действие сегодняшнего техрегламента о безопасности транспортных средств не распространяется на легковые автомобили, которым больше 30 лет. Он разрешает ввозить олдтаймеры в РФ, несмотря на то, что они не соответствуют нынешним требованиям по экоклассу и у них нет ABS. При этом у такой машины «оригинальными» должны быть двигатель, кузов и рама (либо сохраненные, либо отреставрированные до оригинального состояния). Однако правил оценки этой «оригинальности» нет.

Поэтому было решено создать новый стандарт – «Транспортные средства раритетные. Историко-техническая экспертиза». Его проект совместными усилиями разработали ФГУП НАМИ и Российская автомобильная федерация (РАФ). Проверять, соответствуют ли автомобили этому ГОСТу, будут эксперты, аккредитованные спортивной федерацией (вероятно РАФ). Они оценят оригинальность деталей и уровень реставрации.

Как сообщает «Коммерсант», в ходе проверки специалисты будут начислять раритетным авто штрафные баллы за определённые недочеты. Так, за установку антенны или спойлера, которых не могло быть «в исторический период использования» машины, присвоят 20 баллов, за окраску в цвет, не предусмотренный заводом, например – 75 баллов. В случае оборудования олдтаймера дополнительными боковыми зеркалами добавится ещё 10 баллов, изменения конструкции карданного вала – 5 баллов. Если же проверяющий обнаружит изменение типа кузова, установку прямоточного выхлопа, тонировку, дисковые тормоза вместо штатных барабанных, то автомобиль экспертизу точно не пройдёт.

В итоге, если машина набирает менее 100 штрафных баллов, то её владелец получит паспорт классического транспортного средства (так называемый КТС), его срок действия – 5 лет. Собственник такой машины после 4 августа 2019 года сможет получить специальные знаки госрегистрации – автономера с буквой «К». Однако в случае, если раритетный автомобиль наберёт больше 100 баллов, его владельцу дадут направление на дальнейшую реставрацию машины. Отметим, цена такой экспертизы пока не называется.

По словам коллекционера и главы компании OldtimerCars Глеба Рачко, в России нередко владельцы «классических» автомобилей не могут легально пройти техосмотр, получить ОСАГО и зарегистрировать машину. Он отметил, что тем, кто получит КТС, впоследствии можно будет дать льготы на уплату налога и покупку страховки. Пожалуй, это логично, ведь такие автомобили, как правило, выезжают на дороги редко, в прямом смысле «по праздникам».

Напомним, в Москве и Санкт-Петербурге в скором времени планируют ввести зоны, в которые нельзя будет въезжать автомобилям с двигателями низкого экологического класса. В этом случае у владельцев раритетных машин могут возникнуть проблемы. Однако, по мнению Глеба Рачко, наличие специального паспорта (и соответственно «особого статуса») поможет их решить.

Ранее стало известно о том, что старым автомобилям присвоят экокласс без ведома собственников. Информация появится в базе ГИБДД, которую ведомство планирует создать вместе с институтом НАМИ к лету 2021 года.