Добавят нолик: на смену Peugeot 108 придёт маленький кроссовер

Субкомпактный хэтчбек Peugeot 108 покинет рынок в следующем году, после чего интересы французской марки в А-классе будет представлять паркетник 1008 на платформе CMP, который предложат в том числе с электрической силовой установкой.

Peugeot 108 выпускается с 2014 года на заводе TPCA (Toyota Peugeot Citroen Automobile) в чешском городе Колин вместе с родственными Citroen C1 и Toyota Aygo. В следующем году TPCA полностью отойдёт компании Toyota, и пока неизвестно, чем именно она собирается загрузить предприятие мощностью 300 тысяч машин в год. Зато точно известно, что у Aygo будет преемник в лице нового электромобиля начального уровня.

В линейке Citroen роль модели начального уровня теперь выполняет ультрадешёвый двухместный электрический квадрицикл Ami, а вот относительно замены Peugeot 108 до недавнего времени никаких сведений не было. Французское издание Caradisiac на днях сообщило, что Peugeot всё-таки останется в А-классе и довольно скоро (в конце 2021 года либо в начале 2002-го) представит в нём кроссовер 1008 на платформе CMP.

1008 будет младшим кроссовером в линейке Peugeot, то есть встанет на ступеньку ниже популярного 2008, в основе которого тоже лежит «тележка» CMP. Техническое родство позволит разработать новинку относительно малой кровью, при этом 1008 будет компактнее (габаритная длина 4,15 м против 4,3 м у Peugeot 2008) и дешевле (примерно от 18,5 тысяч евро, тогда как Peugeot 2008 стоит минимум 21 тысячу евро). Маленький паркетник предложат с бензиновыми моторами Puretech мощностью 75, 100 и 130 л.с. Дизельных модификаций не предвидится, зато будет электрическая — со 136-сильным мотором и запасом хода около 300 км на одной зарядке. Привод, разумеется, только передний — полного платформа CMP не предполагает.

Peugeot HR1 1 / 3 Peugeot HR1 2 / 3 Peugeot HR1 3 / 3

Любопытно, что в 2010 году Peugeot представила концептуальный городской субкомпактный паркетник HR1 с гибридной силовой установкой, но в серию он так и не пошёл из-за дороговизны и сомнений по поводу его окупаемости. По поводу окупаемости модели 1008, вероятно, сомнений нет, так как технический базис, как уже было сказано выше, не требует дополнительных инвестиций и работать надо, по сути, только над дизайном — а уж в этом французы известные специалисты. Ясно, что Peugeot 1008 будет мало похож на HR1 и получит более практичный 5-дверный кузов и внешность в духе последних новинок марки, то есть с хищным передком, украшенным светодиодными «львиными клыками».



Peugeot 108 1 / 3 Peugeot 108 2 / 3 Peugeot 108 3 / 3