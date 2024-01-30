Dongfeng С180: Новая эра в сегменте среднетоннажных грузовиков

C180 оснащен передовыми технологиями и мощным шестицилиндровым рядным дизельным двигателем Cummins ISD300 50, обеспечивающим высокую производительность при минимальных затратах топлива.
На Dongfeng C180 устанавливается надежная и неприхотливая в обслуживании механическая коробка передач МКПП-9 (9JS119TB). Тип сцепления – сухое, однодисковое.
Системы безопасности и контроля, такие как моторный тормоз-замедлитель, ABS и ESC, круиз-контроль и задние датчики парковки, обеспечивают максимальную защиту для водителя и груза.
Внутреннее пространство C180 продумано до мельчайших деталей, множество мест для хранения вещей и регулируемая рулевая колонка. Многофункциональный руль поможет оставаться сфокусированными на дороге и одновременно контролировать все необходимые параметры.
C180 предлагает различные варианты конфигурации, позволяя адаптировать грузовик под любые потребности.
Ключевые преимущества Dongfeng C180 для бизнеса:
- Снижение расходов на топливо и обслуживание благодаря высокой эффективности.
- Высокая грузоподъемность и эффективность транспортных операций.
- Соблюдение современных экологических стандартов и снижение углеродного следа.
С новым Dongfeng C180 Ваш бизнес готов к новым вершинам! Не упустите возможность обновить свой автопарк и повысить эффективность транспортных операций.
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