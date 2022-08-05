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Дорогой минивэн Zeekr 009 от Geely: официальные фотографии

05.08.2022 271 0 0

Новый китайский MPV отличился необычным дизайном экстерьера. На домашний рынок модель должна выйти до конца текущего года.

 

Тизеры электрического минивэна Zeekr 009 опубликовали в июле, а теперь появились «чистые» фирменные фото – как «фрагментарные», так и с машиной в полный рост. Напомним, несмотря на «девятку» в названии, вэн станет лишь второй моделью бренда Zeekr, созданного холдингом Geely в прошлом году специально для дорогих электрокаров: MPV присоединится к большому лифтбеку 001 формата Porsche Taycan Cross Turismo (к слову, предвестник китайской «пятидверки» дебютировал под другой маркой – Lynk & Co, это совместный проект Джили и Вольво).

Как ранее заявили в Geely, минивэн построен на платформе SEA (Sustainable Experience Architecture) с открытым исходным кодом (то есть Geely планирует продавать «тележку» сторонним компаниям), которая также лежит в основе Zeekr 001. Габариты сама марка еще не раскрыла. Китайские профильные медиа пишут, что длина Zeekr 009 равна 5209 мм, ширина – 2024 мм, высота – 1856 мм, колесная база – 3205 мм (у родственного лифтбека расстояние между осями составляет 3005 мм). Если размеры указаны верно, то «девятка» по всем параметрами превзошла минивэн Lexus LM (он сделан из Toyota Alphard).

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У Zeekr 009 довольно броская внешность. Вэн получил вертикальные ходовые огни (прежде мы приняли их за фары, но на более свежем тизере видно, что основная оптика расположена ниже), на месте радиаторной решетки красуется заглушка со светящимися же линиями, а задние фонари объединены между собой массивной функциональной плашкой.

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Отдельных официальных фото интерьера пока нет, но мы его уже видели на шпионских снимках. Внутри – минималистичная передняя панель с двумя дисплеями, как у лифтбека Zeekr. Физические кнопки практически отсутствуют, хотя у 001 под экраном мультимедиа-системы все же расположен ряд клавиш. Во втором ряду Zeekr 009 два «капитанских» кресла – они сдвижные и установлены вплотную друг к другу.

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О технике информации тоже еще нет, при этом минивэну обещан запас хода свыше 700 км (этот показатель наверняка рассчитан по устаревшему циклу NEDC).  У лифтбека Zeekr 001 три версии. Можно выбрать «пятидверку», у которой на задней оси установлен один электромотор, выдающий 272 л.с., но такой модификации положена топовая батарея емкостью 100 кВт*ч. Заявленная дальнобойность лифтбека 2022 модельного года – 732 км (уже по местному циклу CLTC). Другое исполнение – с двумя электромоторами, то есть с полным приводом, суммарная отдача – 544 л.с. И у такого Zeekr 001 два варианта батареи на выбор – та же 100-киловаттная и аккумулятор емкостью 86 кВт*ч, в первом случае запас хода равен 616-650 км, во втором – 536 км (тоже по циклу CLTC).

Полноценную премьеру электровэн Zeekr 009 справит в ближайшее время, в Китае продажи должны стартовать уже в этом году.

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