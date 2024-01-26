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  • ДУНФЭН ТРАК РУС на Международной Дистрибьюторской Конференции

ДУНФЭН ТРАК РУС на Международной Дистрибьюторской Конференции

26.01.2024 31 0 0

На прошлой неделе компания ДУНФЭН ТРАК РУС приняла участие в Международной Дистрибьюторской Конференции, организованной Dongfeng Motor Co., Ltd., в Гуанчжоу.

Для ДУНФЭН ТРАК РУС, эксклюзивного российского дистрибьютора грузовиков Dongfeng, участие в конференции стало важным этапом в развитии партнерских отношений с корпорацией DFAC. На мероприятии присутствовало более 200 партнеров со всего мира. 

Событие создало уникальную платформу для обмена опытом, обсуждений стратегий развития и новых направлений в автомобильной индустрии.

2023 год стал для ДУНФЭН ТРАК РУС периодом значительных достижений. Эксклюзивный дистрибьютор в России продемонстрировал впечатляющие результаты, что не только отразилось на увеличении объемов продаж, но и принесло две престижные награды на мировой арене – первое место по объемам продаж и звание лучшего дистрибьютора. Это подчеркивает высокий уровень профессионализма и эффективности компании. Российский модельный ряд Dongfeng сегодня включает среднетоннажные грузовики Dongfeng Z55, Z80, C80, C100 и C120.

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Ли Цзюньчжи, генеральный директор Dongfeng Motor Co., Ltd., выразил признательность партнерам за их вклад в успешное развитие корпорации. Он подчеркнул важность партнерских отношений и поддержки в периоды быстрых изменений в автомобильной индустрии.

Представители ДУНФЭН ТРАК РУС активно участвовали в дискуссиях и делились своим опытом продвижения продукции DONGFENG на российском рынке. Мероприятие обеспечило компании уникальную возможность укрепить свою позицию как ключевого игрока в мировом автомобильном рынке.

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