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Электронные водительские права в РФ могут признать небезопасными

22.11.2023 11 0 0

Есть опасения, что такой цифровой документ создаст риски для хранения персональных данных граждан.

Документ, согласно которому в России появятся электронные водительские удостоверения, получившие статус полноценной замены обычных пластиковых прав, законодатели готовят уже несколько лет. Теперь будущее соответствующего проекта под вопросом: дело в том, что в Совете федерации начали сомневаться в безопасности таких виртуальных удостоверений.

﻿Ещё летом этого года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с ГИБДД подготовили поправки к ПДД, согласно которым водители смогут предъявлять инспекторам свидетельство о регистрации ТС и права в виде QR-кода (они генерируются приложением «Госуслуги.Авто»).

Этой возможностью можно воспользоваться и сейчас, однако сотрудники ГИБДД имеют право потребовать предъявить и бумажное водительское удостоверение. Если у автомобилиста документа при себе нет, ему выпишут штраф в размере 500 рублей. В случае одобрения поправок, такие QR-коды получат юридический статус, в этом случае права и СТС можно будет оставить дома.

Как сообщает «Коммерсант», независимые эксперты и юристы, приглашённые в СФ для обсуждения «законодательных аспектов» реализации проекта, предполагают, что электронные водительские права смогут создать риски для хранения персональных данных, а также откроют новые возможности для «злоумышленников».

Так, доцент департамента права цифровых технологий и биоправа факультета права ВШЭ Наталья Жирнова, говоря о проблеме безопасности персональных данных, напомнила о «завершившемся не очень удачно» эксперименте, который с 2019 по 2021 годы был проведён в Австралии. По её словам, эксперты в области безопасности смогли «проникнуть» в базу данных цифровых удостоверений и внести изменения. Ещё она добавила, что «наш сайт госуслуг не является эталоном безопасности и может быть подвержен любой из атак, что уже происходило неоднократно».

Доцент кафедры административного, финансового и информационного права Госуниверситета юстиции Оксана Шевчук поддержала мысль о небезопасности виртуальных прав и отметила, что «введение цифровых удостоверений требует принятия мер безопасности для предотвращения несанкционированного доступа или повреждения данных». Кроме того, она предполагает, что изменениям будут сопротивляться госслужащие и граждане, которые привыкли пользоваться бумажными документами.

На круглом столе в СФ поднимались и другие проблемы, связанные с введением электронных водительских прав. К примеру, отсутствие возможности привлечения к уголовной ответственности тех, кто пользуется поддельными QR-кодами, а также неопределённость в том, что делать инспекторам, если информационная база ГИБДД «зависла».

По данным источника издания, сотрудники ГИБДД для проверки QR-кода не обращаются к базе данных: дело в том, что в нём «зашито» изображение реальных прав, а в планшете инспектора имеется ключ и дешифратор. В итоге правоохранители видит документ, причём в лучшем качестве, чем на пластике «из рук». Также он отметил, что этот код постоянно меняется, так что подделать его, по словам источника, «практически невозможно»; ещё он исключил утечку персональных данных. В Минцифре подчеркнули, что неизменность и достоверность загруженных в информационную базу данных подтверждает электронная подпись МВД.

документы Россия авто и общество ГИБДД законы

 

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