Цифровые водительские удостоверения в РФ: права «переехали» в смартфон

На самом деле возить с собой пластиковый аналог по-прежнему обязательно: при проверке документов сотрудник ГИБДД имеет право потребовать предъявить и его.

В России продолжается переход на цифровые водительские документы. Этот процесс стартовал ещё в 2016 году: тогда в продаже появились первые электронные полисы ОСАГО (такой документ сейчас можно предъявлять для проверки на экране смартфона). Позже в РФ начали использовать и другие виртуальные документы, речь идёт об электронных паспортах транспортных средств (ЭПТС), при этом их бумажные аналоги по-прежнему используются.

Ранее в МВД не раз говорили о том, что в дальнейшем россияне смогут пользоваться и другими электронными документами. Правда, реальных шагов в этом направлении пришлось ждать до осени 2021-го: тогда было запущено мобильное приложение «Госуслуги.Авто», разработанное Минцифры. Этот сервис позволяет предъявлять для проверки сотрудникам ГИБДД свидетельство о регистрации (СТС) в виде QR-кода (при этом бумажный документ необходимо возить с собой и показывать по требованию инспекторов).



Теперь функционал приложения «Госуслуги Авто» расширили: в него включили ещё и электронные водительские права. Обновление от 10 ноября позволяет загрузить полную цифровую копию удостоверения или же его QR-код (виртуальный документ можно предъявлять сотрудникам ГИБДД на экране смартфона). Важный момент: бумажные права пока что необходимо по-прежнему возить с собой и показывать инспекторам при проверке документов.

Аналоги по-прежнему нужно иметь при себе, так как в актуальных Правилах дорожного движения нет пунктов, где упоминались бы QR-коды. Несмотря на это, по словам главы ГИБДД Михаила Черникова, ещё минувшим летом сотрудникам подразделений ведомства были направлены разъяснения, согласно которым QR-коды должны приравниваться к полноценным документам. По плану легализация цифровых водительских документов должна произойти 1 марта 2023 года (тогда в силу вступят очередные поправки в ПДД).



Напомним, в случае отсутствия оригиналов прав или свидетельства о регистрации ТС (даже при наличии электронных «копий») сотрудник ГИБДД может оформить автомобилисту штраф в размере 500 рублей, согласно статье 12.3 КоАП.

Мобильное приложение «Госуслуги Авто» включает в себя и другие сервисы. Так, с его помощью можно заключить электронный договор купли-продажи автомобиля, оформить ДТП без вызова инспектора ГИБДД (по европротоколу), проверить историю машины, а также узнать о наличии штрафов за нарушения ПДД и обжаловать некорректные постановления.



В июле стали известны подробности о работе онлайн-сервиса, помогающего осуществлять куплю-продажу автомобилей: на заполнение и подписание такого электронного договора требуется не более десяти минут. При этом в процессе заключения сделки сервис автоматически проверяет, нет ли ограничений, наложенных на покупаемую машину, не находится ли она в розыске или в залоге.