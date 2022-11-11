Законы ×
  • Цифровые водительские удостоверения в РФ: права «переехали» в смартфон

Цифровые водительские удостоверения в РФ: права «переехали» в смартфон

11.11.2022 41 0 0

На самом деле возить с собой пластиковый аналог по-прежнему обязательно: при проверке документов сотрудник ГИБДД имеет право потребовать предъявить и его.

 

В России продолжается переход на цифровые водительские документы. Этот процесс стартовал ещё в 2016 году: тогда в продаже появились первые электронные полисы ОСАГО (такой документ сейчас можно предъявлять для проверки на экране смартфона). Позже в РФ начали использовать и другие виртуальные документы, речь идёт об электронных паспортах транспортных средств (ЭПТС), при этом их бумажные аналоги по-прежнему используются.

Ранее в МВД не раз говорили о том, что в дальнейшем россияне смогут пользоваться и другими электронными документами. Правда, реальных шагов в этом направлении пришлось ждать до осени 2021-го: тогда было запущено мобильное приложение «Госуслуги.Авто», разработанное Минцифры. Этот сервис позволяет предъявлять для проверки сотрудникам ГИБДД свидетельство о регистрации (СТС) в виде QR-кода (при этом бумажный документ необходимо возить с собой и показывать по требованию инспекторов).

Теперь функционал приложения «Госуслуги Авто» расширили: в него включили ещё и электронные водительские права. Обновление от 10 ноября позволяет загрузить полную цифровую копию удостоверения или же его QR-код (виртуальный документ можно предъявлять сотрудникам ГИБДД на экране смартфона). Важный момент: бумажные права пока что необходимо по-прежнему возить с собой и показывать инспекторам при проверке документов.

Аналоги по-прежнему нужно иметь при себе, так как в актуальных Правилах дорожного движения нет пунктов, где упоминались бы QR-коды. Несмотря на это, по словам главы ГИБДД Михаила Черникова, ещё минувшим летом сотрудникам подразделений ведомства были направлены разъяснения, согласно которым QR-коды должны приравниваться к полноценным документам. По плану легализация цифровых водительских документов должна произойти 1 марта 2023 года (тогда в силу вступят очередные поправки в ПДД).

Напомним, в случае отсутствия оригиналов прав или свидетельства о регистрации ТС (даже при наличии электронных «копий») сотрудник ГИБДД может оформить автомобилисту штраф в размере 500 рублей, согласно статье 12.3 КоАП.

Мобильное приложение «Госуслуги Авто» включает в себя и другие сервисы. Так, с его помощью можно заключить электронный договор купли-продажи автомобиля, оформить ДТП без вызова инспектора ГИБДД (по европротоколу), проверить историю машины, а также узнать о наличии штрафов за нарушения ПДД и обжаловать некорректные постановления.

В июле стали известны подробности о работе онлайн-сервиса, помогающего осуществлять куплю-продажу автомобилей: на заполнение и подписание такого электронного договора требуется не более десяти минут. При этом в процессе заключения сделки сервис автоматически проверяет, нет ли ограничений, наложенных на покупаемую машину, не находится ли она в розыске или в залоге.

документы Россия авто и общество ГИБДД законы

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Индекс воздушного фильтра: откат цен на запчасти, никакого дефицита и шквал подделок Курс рубля за последние месяцы стабилизировался на относительно комфортном для импортеров уровне. Последовали ли за ним цены на запасные части и расходники? В целом – да, причем цены на  нек... 843 1 1 09.11.2022
Статьи / Популярные вопросы Не только алкоголь: с какими симптомами запрещено садиться за руль Обычно ограничениями, с которыми запрещено садиться за руль, считают только алкогольное и наркотическое опьянение. При этом все симптомы, с которыми нельзя водить машину, указаны в одном пу... 995 0 1 07.11.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Daewoo Matiz I Пожалуй, Matiz в России стал третьим автомобилем по количеству насмешек после Запорожца и Оки. Но справедливы ли эти язвительные смешки в сторону симпатичной машинки? Может, это просто бры... 3035 3 1 06.11.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 15671 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 13229 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 10314 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings