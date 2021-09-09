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  • Бумажные документы водителей уйдут в прошлое: свидетельство о регистрации перешло в смартфон

Бумажные документы водителей уйдут в прошлое: свидетельство о регистрации перешло в смартфон

09.09.2021 65 0 0

Пока всем автомобилистам необходимо возить с собой в том числе и оригиналы документов, так как мобильное приложение работает в тестовом режиме.

 

Переход на электронный документооборот для автовладельцев начался ещё в 2016 году: тогда в России были проданы первые электронные полисы ОСАГО, которые становятся всё более востребованными год от года. Через несколько лет страна перешла на электронные паспорта транспортных средств: такие сейчас оформляются на новые выпущенные в РФ, а также на импортируемые машины.

Ещё в 2018 году глава ГИБДД Михаил Черников анонсировал дальнейший переход на электронные водительские документы. Речь на тот момент шла о правах (удостоверении) и свидетельстве о регистрации (СТС). Теперь план постепенно начинается претворяться в жизнь: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало мобильное приложение «Госуслуги.Авто», которое уже доступно для бесплатного скачивания в Apple Store и Google.Play.

Новый мобильный сервис (доступ в личный кабинет производится через логин и пароль на сайте госуслуг) позволяет предъявлять свидетельство о госрегистрации ТС с помощью QR-кода, в случае, если инспектор ДПС остановил водителя для проверки документов. При этом в новом приложении повторно вбивать данные об автомобиле и владельце не нужно: они автоматически подгрузятся с основного портала и на главной станице появится кнопка для показа QR-кода.

Правда, на данный момент приложение работает в тестовом режиме, так что всем водителям по-прежнему необходимо в обязательном порядке возить с собой оригинал свидетельства о регистрации ТС. Сейчас в ГИБДД подтвердили, что водители действительно могут предъявлять сотрудникам службы QR-код для проверки СТС: те смогут считать его собственным мобильным устройством со специальным программным обеспечением. Стоит учитывать, что инспекторы вправе потребовать предъявить оригинал документа даже после проверки кода из приложения.

В ведомстве добавили, что в случае, если реализация нынешнего эксперимента будет признана успешной, власти могут рассмотреть вопрос о применении подобного подхода и в отношении ряда других документов, которые на повседневной основе используются российскими водителями. Вероятно, речь идёт в том числе о правах.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ пояснили, что пилотный режим работы нового мобильного приложения продлится до конца текущего года. Предполагается, что с помощью этого сервиса можно будет ещё и обжаловать некорректные штрафы за нарушения правил дорожного движения, а также оформлять ДТП без вызова сотрудников ГИБДД (по упрощённой схеме).

Отметим, в дальнейшем на столичных дорогах появятся новые камеры, которые смогут фиксировать больше нарушений ПДД. В их число войдут, к примеру, езда без действующего полиса ОСАГО, а также без вовремя пройденного техосмотра. Правда, последний в очередной раз пообещали отменить (речь идёт о том, чтобы сделать получение диагностических карт добровольным для физлиц).

документы Россия авто и общество технологии законы

 

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