Новые дорожные камеры проверят автовладельцев на наличие действующих ОСАГО и техосмотра

Российские автовладельцы в ближайшее время, вероятно, столкнутся с новыми «письмами счастья»: водителей в автоматическом режиме начнут штрафовать за отсутствие действующих полисов ОСАГО, а также вовремя пройденного техосмотра (на сегодняшний день диагностические карты всё ещё остались обязательными для физлиц). Предполагается, что наказывать нарушителей можно будет раз в сутки (до тех пор, пока они не обзаведутся требуемым документом).



Кроме того, камеры начнут штрафовать в том числе за нарушение правил парковки, перевозки грузов и буксировки, будут выявлять мотоциклистов, передвигающихся без шлема, совершающих опасные маневры между полосами движения, а также всех водителей, выполняющих развороты и повороты не из требуемого ряда. Как сообщает «Коммерсант», соответствующие комплексы фиксации нарушений ПДД планирует в относительно скором времени арендовать ЦОДД Москвы.

Судя по сайту госзакупок, на эти цели планируется потратить 3,27 млрд рублей. Предполагается, что на эти деньги установят 500 новых стационарных камер, которые победитель тендера будет содержать в течение пяти лет. На сегодняшний день система фотовидеофиксации нарушений ПДД в Москве включает в себя 3,5 тыс. камер, из них обсуживаются в рамках контракта по аренде 500 приборов (схема действует с 2016 года). Срок договора заканчивается в конце текущего года: эти камеры станут собственностью города. В 2022-ом их заменят на новые 500 камер, у которых должен быть расширен функционал.



В ЦОДД отметили, что перечисленные в требованиях функции по умолчанию есть в современных камерах, так что технически к нововведениям всё готово. Нужно лишь дождаться, когда в силу вступят нужные поправки. Это, в частности, касается правил по проверке действующих диагностических карт. Штраф за отсутствие вовремя пройденного техосмотра будет введён в России с 1 марта 2022 года, он составит 2 тыс. рублей.

Стоит отметить, что столичные камеры ежедневно фиксируют примерно 3,5 млн проездов автомобилей. Пока что неясно, как будут справляться информационные базы, в которые будет направляться запрос по полису «автогражданки» и диагностической карте для каждой проехавшей под камерой машины (речь о РСА АИС ОСАГО и ЕАИСТО).



В ближайшее время камеры с расширенным функционалом появятся в Москве, однако в дальнейшем их стоит ждать и в других российских городах. Вероятно, первыми новые комплексы фиксации нарушений ПДД получат крупные «богатые» мегаполисы страны, но постепенно прогресс доберётся и до глубинки.

После того, как увеличится количество нарушений, которые будут «ловить» камеры, конечно, вырастет и число «писем счастья». Вероятнее всего, будет немало ошибочных штрафов, с которыми автовладельцы не захотят мириться. Напомним, с начала текущего месяца начала действовать новая система обжалования некорректных постановлений о нарушениях ПДД. Теперь, чтобы оспорить штраф, не нужно идти в подразделение ГИБДД или направлять по адресу «обычное письмо»: нужно лишь отправить своё несогласие с подтверждающими фото или видеоматериалами (если таковые имеются) через личный кабинет на портале госуслуг.

