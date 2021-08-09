Техосмотр останется обязательным: предложение МВД не нашло поддержки у властей

Добровольный техосмотр, на котором ранее настаивали в ГИБДД, скорее всего, останется лишь очередным так и не одобренным предложением.

С получением обязательных талонов ТО российские автовладельцы попрощались ещё в 2011 году: тогда им на смену пришли диагностические карты. Сама процедура при этом осталась обязательной, но контроль за техосмотром перешёл от ГИБДД к Российскому союзу автостраховщиков (РСА). В итоге законодатели пришли ко мнению, что это решение было неудачным, так как несколько лет назад выяснили, что большинство автовладельцев вместо того, чтобы отправлять свои автомобили на проверку, просто покупают документ, который подтверждает, что транспортное средство пригодно для движения. Оказалось, что доля покупающих фальшивые диагностические карты составляет примерно 85%.



Со своей резонансной инициативой ГИБДД выступила в начале этого лета: тогда глава ведомства Михаил Черников анонсировал законопроект, предполагающий, что проверка технического состояния легковых автомобилей, не участвующих в коммерческих перевозках пассажиров и грузов, станет добровольной. Согласно сегодняшним нормам, техосмотр является обязательным для всех «легковушек» в возрасте старше четырёх лет (касается машин, принадлежащих физлицам).

Предложение ГИБДД содержит в том числе норму о том, что автовладельцам, которые отправят свои машины на добровольное ТО, «светят» различные поощрения. В качестве мер стимулирования в ведомстве рассматривали такие варианты как более дешёвый полис ОСАГО или же пониженная ставка транспортного налога.



Позднее стало известно о том, что в комитете Совета Федерации по экономической политике разработали собственный вариант очередных (конечно же, ужесточающих) поправок в процедуру техосмотра. Отмечалось, что при их разработке были учтены замечания операторов ТО (они были недовольны предложением ГИБДД по отмене обязательной проверки для машин физлиц).

В Совфеде предложили вернуться к бумажным аналогам диагностических карт (сейчас они существуют лишь в электронном формате и хранятся в базе ЕАИСТО). В этом случае водителей заставят возить с собой ещё один документ, который необходимо будет предъявлять сотрудникам ГИБДД. Если водитель такую бумажную диагностическую карту предъявить не сможет, его наказанием станет штраф в размере 500 рублей.



Кроме того, инициаторы предлагают изменить дату, с которой водителей начнут штрафовать за отсутствие вовремя проведённого техосмотра: предлагается наказывать автовладельцев-нарушителей, начиная с 1 октября текущего года. Напомним, размер взыскания составит 2 тыс. рублей, а ловить водителей без ТО должны дорожные камеры (правда, пока неизвестно, готова ли техника к новому функционалу).

По сути, Совфед рекомендовал МВД отказаться от своей резонансной инициативы. Как сообщает ТАСС, пока что в ведомстве не готовы дать соответствующий ответ. В министерстве рассказали, что пока что изучают поправки, предполагающие ужесточение норм, касающихся техосмотра. Скорее всего, проверка технического состояния машин останется обязательной для всех автовладельцев. А значит, более дешёвых полисов и низкой ставки транспортного налога ждать не стоит.

