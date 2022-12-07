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  • Ещё один компактный кроссовер: производство Volvo EX30 наладят в Китае

Ещё один компактный кроссовер: производство Volvo EX30 наладят в Китае

07.12.2022 99 0 0

Новый паркетник шведского бренда будет представлен в следующем году: в «зелёном» семействе он займёт место SUV начального уровня.

Марка Volvo принадлежит китайскому холдингу Geely. Как Kolesa.ru сообщал ранее, уже в 2030 году Вольво планирует завершить полное «озеленение» своего модельного ряда. Один из важнейших шагов в этом направлении компания сделала в прошлом месяце, когда презентовала новый флагманский электрический кроссовер – Volvo EX90. Напомним, тогда же производитель анонсировал ещё один паркетник: тизер показался в конце видео-презентации буквально на несколько секунд.

Тизер Volvo EX30

Тогда практически никакой дополнительной официальной информации о новинке не последовало, только появилась светящаяся надпись «2023», которая очевидно, указывает на год, когда пройдёт дебют модели. Ожидается, что в продажу новый компактный SUV Volvo поступит в конце 2023-го – начале 2024 года.

Теперь стало известно имя будущей модели: так, генеральный директор компании Джим Роуэн в ходе интервью Automotive News Europe подтвердил, что кроссоверу начального уровня достанется название Volvo EX30. По габаритам он будет меньше актуального XC40 (у этой модели есть в том числе версии с полностью электрическими силовыми установками).

На фото: Volvo XC40 Recharge

Кроме того, по словам главы Volvo, новинка позволит бренду «выйти в другую ценовую категорию», то есть модель должна быть ощутимо дешевле по сравнению с нынешним компактным SUV – XC40. Отметим, на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, стоимость полностью «зелёной» версии этой модели сейчас составляет 55 250 евро.

Джим Роуэн пояснил, что несмотря на обещанную невысокую стоимость, у EX30 будет «первоклассное оборудование для обеспечения безопасности», а также «высокое качество». Электрокар будет продаваться с несколькими вариантами тяговых батарей: в компании считают, что благодаря этому клиенты смогут выбрать вариант, «соответствующий их стилю жизни и бюджету». Также по его словам, новинка рассчитана на молодую аудиторию, а точнее на тех, кто впервые покупает автомобиль.

Глава Volvo отметил, что производство EX30 будет налажено в Китае. Известно, что в его основу ляжет одна из версий модульной платформы SEA (Sustainable Experience Architecture) разработки Geely. Отметим, на самом компактном варианте этой «тележки» – SEA-E – сейчас базируется Smart # 1: модель дебютировала минувшей весной (за дизайн электрокара отвечает Mercedes-Benz, за технику и производство – Geely).

На фото: Volvo EX90

Не исключено, что паркетник марки Smart поделится с Volvo EX30 и техникой. Напомним, у этого компактного кроссовера один электромотор, расположенный на задней оси, его мощность равна 272 л.с., а крутящий момент – 343 Нм. Ёмкость тяговой батареи составляет 66 кВт*ч, а запас хода на одной зарядке варьируется в диапазоне от 420 до 440 км.

Ранее Kolesa.ru публиковал рендерное изображение Volvo EX30 (на превью), созданное на основе первого тизера и стиля «старшего брата» – флагмана EX90.

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