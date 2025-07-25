Есть победители: объявляем результаты конкурса среди подписчиков в Telegram-канале

Наш конкурс в Telegram, который мы проводили совместно с Major Auto, стартовал 1 июля. Напомним, что мы разыгрывали сразу несколько подарков: три беспроводных автопылесоса, видеорегистратор и главный приз – белый iPhone 16 с памятью 128 Гб. Рандомайзер определил победителей нашего розыгрыша.

Итак, перейдём сразу к списку счастливчиков. Беспроводные пылесосы получают:

Gazon (@gazon888btc)

Но (@Gever54)

Katerina (@katerinka_aaGAGA)

Видеорегистратор уходит Кузнецов (@Lucyfire32)

И, наконец, наш главный победитель. Барабанная дробь, и обладателем iPhone 16 становится ilya (@Mczadov)!



Напоминаем, что по правилам конкурса каждый выигравший участник должен в течение трёх дней с момента публикации списка победителей написать сообщение по адресу «@longwil» с хэштегом #япобедитель.

Ну а остальных просим не расходиться: у нас в запасе еще есть хорошие подарки, и уже в августе мы начнём следующий конкурс. В котором, возможно, повезёт именно вам. Оставайтесь на связи и не пропустите его старт!