Есть победители: объявляем результаты конкурса среди подписчиков в Telegram-канале

Итак, перейдём сразу к списку счастливчиков. Беспроводные пылесосы получают:
Gazon (@gazon888btc)
Но (@Gever54)
Katerina (@katerinka_aaGAGA)
Видеорегистратор уходит Кузнецов (@Lucyfire32)
И, наконец, наш главный победитель. Барабанная дробь, и обладателем iPhone 16 становится ilya (@Mczadov)!
Напоминаем, что по правилам конкурса каждый выигравший участник должен в течение трёх дней с момента публикации списка победителей написать сообщение по адресу «@longwil» с хэштегом #япобедитель.
Ну а остальных просим не расходиться: у нас в запасе еще есть хорошие подарки, и уже в августе мы начнём следующий конкурс. В котором, возможно, повезёт именно вам. Оставайтесь на связи и не пропустите его старт!
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