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  • Есть победители: объявляем результаты конкурса среди подписчиков в Telegram-канале

Есть победители: объявляем результаты конкурса среди подписчиков в Telegram-канале

25.07.2025 25 0 0

Наш конкурс в Telegram, который мы проводили совместно с Major Auto, стартовал 1 июля. Напомним, что мы разыгрывали сразу несколько подарков: три беспроводных автопылесоса, видеорегистратор и главный приз – белый iPhone 16 с памятью 128 Гб. Рандомайзер определил победителей нашего розыгрыша.

Итак, перейдём сразу к списку счастливчиков. Беспроводные пылесосы получают:

Gazon (@gazon888btc)
Но (@Gever54)
Katerina (@katerinka_aaGAGA)

Видеорегистратор уходит Кузнецов (@Lucyfire32)

И, наконец, наш главный победитель. Барабанная дробь, и обладателем iPhone 16 становится ilya (@Mczadov)!

Напоминаем, что по правилам конкурса каждый выигравший участник должен в течение трёх дней с момента публикации списка победителей написать сообщение по адресу «@longwil» с хэштегом #япобедитель.

Ну а остальных просим не расходиться: у нас в запасе еще есть хорошие подарки, и уже в августе мы начнём следующий конкурс. В котором, возможно, повезёт именно вам. Оставайтесь на связи и не пропустите его старт!

конкурс
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

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