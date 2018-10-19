Euro NCAP протестировал системы автономного вождения 10 машин. Это провал!

Euro NCAP протестировал системы автономного вождения 10 машин. Это провал!

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В испытаниях участвовали Audi A6, BMW 5 серии, DS 7 Crossback, Ford Focus, Hyundai Nexo, Mercedes-Benz C-класса, Nissan Leaf, Tesla Model S, Toyota Corolla и Volvo V60. Тесты с подрезанием не смог пройти ни один из автомобилей.

Автопроизводители тратят миллиарды долларов на разработку систем автономного вождения и уверяют нас, что беспилотное будущее не за горами. Некоторые фирмы, например Audi и Tesla, снабжают свои модели полным комплектом аппаратуры, необходимым для работы беспилотника четвёртого уровня по классификации SAE, при котором водителю разрешается полностью расслабиться и не следить за дорогой – даже поспать в теории можно! Однако пока водителям таких машин доступен максимум второй уровень автономности. На первом машина может сама разгоняться, тормозить и подруливать в рамках заданной полосы, при этом от человека требуется постоянное внимание и готовность в любой момент взять управление на себя, руки должны лежать на руле. На втором можно ненадолго отпустить руль и убрать ноги с педалей, а машина при определенных условиях может сама совершать перестроения, но водитель должен по-прежнему следить за дорогой.

Лишь беспилотник четвертого уровня позволит водителю полностью расслабиться и заняться своими делами.

Лишь беспилотник четвертого уровня позволит водителю полностью расслабиться и заняться своими делами.

Третий уровень автономности подразумевает возможность полностью отвлечься от вождения, то есть отпустить руль и не смотреть на дорогу, но при этом водитель всё равно должен быть готов по команде системы взять управление на себя. Понятно, что в критической ситуации он, скорее всего, этого сделать не успеет (скандальное смертельное ДТП с беспилотником Uber на базе кроссовера Volvo XC90 – наглядное тому подтверждение), а потому третий уровень многие автопроизводители считают бессмысленным.

Практическая польза от систем первого и второго уровней тоже сомнительна – многих водителей они только сбивают с толку и нервируют, однако разработчики считают их важным этапом на пути к настоящим беспилотникам, и на серийных машинах такие системы появляются всё чаще, а в премиум-сегменте фактически стали стандартом. Поскольку системы первого и второго уровней требуют постоянной включенности водителя, то законодательством их применение никак не ограничено, при этом в рекламе всячески подчеркивается их удобство и безопасность – мол, в случае чего подстрахуют, позволят избежать аварии. Так это или нет, решили проверить специалисты Euro NCAP: собрали десять новеньких европейских автомобилей с первым или вторым уровнем автономности и устроили им серию натурных испытаний.

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Программа испытаний предусматривала две тематические части. В первой оценивалась работа адаптивного круиз-контроля, а именно его способность с разных скоростей самостоятельно замедлять машину вплоть до полной остановки перед внезапно возникшим препятствием – слишком медленным автомобилем, резко тормозящим автомобилем, стоящим автомобилем и подрезающим автомобилем.

Даже с дежурными торможениями перед стоящим автомобилем справились далеко не все, а тест с подрезающим автомобилем не прошёл ни один из испытуемых. Этот тест состоит из двух этапов. В первом перед тестовым автомобилем из соседней полосы перестраивается муляж машины-помехи. Во втором впереди едущий автомобиль, наоборот, уходит с полосы, чтобы объехать резко остановившийся муляж. Задача тестового автомобиля в обоих случаях – не врезаться в муляж, и вся десятка хотя бы в одном из этих двух испытаний потерпела неудачу.

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Вторая область натурных исследований – это тест системы удержания автомобиля в полосе. Моделируется движение по криволинейной S-образной траектории и ситуация, при которой водителю нужно объехать небольшое препятствие, например выбоину или камень. Цель – понять, насколько система сопротивляется действиям водителя, который резким поворотом руля пытается сместить автомобиль к краю полосы или за её пределы. В идеале система не должна мешать объехать помеху, и в девяти случаях из десяти так и было: лишь Tesla оказывала активное сопротивление действиям водителя, что эксперты Euro NCAP однозначно расценили как недостаток.

Отдельно оценивалось то, как производители разъясняют работу своих автономных систем в инструкциях по эксплуатации и рекламных материалах. В «мануалах» всех испытуемых чётко прописаны все ограничения и необходимость следить за дорогой, однако рекламные видеоролики BMW и Tesla могут ввести зрителя в заблуждение, так как в них показывается водитель, убравший руки с руля, то есть можно подумать, что автомобиль полностью берёт управление на себя, а это не соответствует действительности.

По итогам тестов какие-либо баллы не ставились, давалась лишь качественная оценка уровня помощи водителю. Так, в испытаниях адаптивного круиз-контроля эксперты оценили уровень поддержки водителя в автомобилях BMW и DS как недостаточный, а в Тесле – как избыточный. Остальные обеспечили более-менее сбалансированный уровень поддержки, то есть позволяли либо снизить скорость перед столкновением либо вовсе избежать ДТП.

Теперь вкратце пройдёмся по всем участвовавшим в тестах моделям. Видеоролики показывают комплекс испытаний адаптивного круиз-контроля.

Audi A6 не смог самостоятельно остановиться перед стоящим автомобилем (со скорости 80 и 130 км/ч) и провалил оба теста с подрезанием.

BMW 5 серии не смог самостоятельно остановиться перед медленно едущим автомобилем, перед тормозящим автомобилем и перед стоящим автомобилем (со скорости 130 км/ч). В тестах с подрезанием баварский седан вообще не распознал помеху!

DS 7 Crossback не смог самостоятельно остановиться перед стоящим автомобилем (со скорости 80 км/ч) и провалил оба теста с подрезанием.

Новый Ford Focus не смог самостоятельно остановиться перед стоящим автомобилем (со скорости 130 км/ч) и провалил тест с подрезанием, в котором машина-помеха въезжает на полосу.

Водородный кроссовер Hyundai Nexo не смог самостоятельно остановиться перед стоящим автомобилем (со скорости 130 км/ч) и провалил оба теста с подрезанием, причем в варианте с въезжающей на полосу помехой вообще не смог ее распознать.

Mercedes-Benz C-класса не смог самостоятельно остановиться перед стоящим автомобилем (со скорости 80 и 130 км/ч) и провалил оба теста с подрезанием.

Электромобиль Nissan Leaf не смог самостоятельно остановиться перед стоящим автомобилем (со скорости 80 и 130 км/ч) и провалил оба теста с подрезанием.

Tesla Model S провалила оба теста с подрезанием.

Хэтчбек Toyota Corolla нового поколения не смог самостоятельно остановиться перед стоящим автомобилем (со скорости 80 и 130 км/ч) и провалил тест с подрезанием, в котором впереди движущийся автомобиль выезжает с полосы перед помехой.

Наконец, универсал Volvo V60 не смог самостоятельно остановиться перед стоящим автомобилем (со скорости 80 и 130 км/ч) и провалил оба теста с подрезанием.

Испытания систем автономного вождения пока не войдут в стандартную методику Euro NCAP наравне с краш-тестами и тестами систем автоматического аварийного торможения, поскольку эксперты ещё не разработали четких критериев оценки «автопилотов». Проведенная сессия была, так сказать, пристрелочной, пробной, она лишний раз подтвердила известную истину: то, что многие уже сегодня называют автопилотом, таковым не является. Современные машины, даже самые продвинутые, пока не могут ездить самостоятельно, и ответственность за все совершаемые манёвры лежит на водителе. Тем не менее, системы автономного вождения первого и второго уровней могут в ряде случаев помочь избежать аварий, и Euro NCAP в целом поддерживает внедрение таких систем при условии, что они будут использоваться корректно.

Теги: Испытания и краш-тесты , Euro NCAP , автономное вождение , автономное управление , автопилот , испытания , системы автономного вождения , 5 серия , A6 , Audi , BMW , C-класс , Corolla , DS , DS 7 Crossback , Focus , Ford , Hyundai , Leaf , Mercedes-Benz , Model S , Nexo , Nissan , Tesla , Toyota , V60 , Volvo
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