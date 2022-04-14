Эволюция дизайна бренда: Genesis показал концепт X Speedium Coupe

Genesis стал отдельным премиальным корейским брендом в 2015 году. Сейчас он представлен на нескольких рынках, помимо домашнего, одним из главных для марки остаются Штаты. Отметим, продажи машин Genesis в США ощутимо выросли в 2021 году: всего клиенты купили 49 621 шт., что почти на 203% больше (то есть в три раза), чем в «ковидном» 2020-ом. Не удивительно, что свою новинку – концепт X Speedium Coupe – компания решила представить в рамках автосалона в Нью-Йорке (автомобиль показали не на стенде, а в фирменном бутике).



На фото: концепт Genesis X Speedium Coupe

Напомним, примерно год назад корейская компания показала шоу-кар Genesis X Concept: он представлял собой большое купе, которое было создано в соответствии с актуальным фамильным дизайном премиальной марки. Теперь же показан так называемый «следующий виток» развития фирменного стиля – с помощью нового концепта Genesis X Speedium Coupe.



Одним из главных визуальных отличий двух шоу-каров является заглушка, расположенная на месте традиционной решётки радиатора. Этот элемент, воспроизводящий узнаваемую форму «гриля», очерчен по краям светящимися линиями, при этом часть из них представляет собой головную оптику Genesis X Speedium Coupe. В нижней части переднего бампера находится крупный воздухозаборник, логотип марки разместили по центру в нижней части капота, а вместо боковых зеркал заднего вида установлены камеры.



В списке внешних отличий нового концепта от прошлогоднего числится силуэт автомобиля: у Speedium Coupe крыша визуально выглядит более длинной, при этом заднее стекло проходит до лаконичного спойлера, расположенного на краю крышки багажника. Задние фонари повторяют форму линий головной оптики: они выполнены в виде двойных узких полос, а в центре между ними располагается надпись с названием бренда. Профиль украшают большие колёсные диски оригинального дизайна, обутые в низкопрофильную резину.



В компании не стали показывать интерьер нового концептуального купе, а также не сказали ни слова о технических характеристиках. Очевидно, что Genesis X Speedium Coupe задумывался как полностью электрический автомобиль, однако подробностей нет, так как в серию он не пойдёт: его задача – презентовать эволюцию дизайна марки. Предполагается, что идеи впоследствии найдут отражение при разработке новые электрокаров.



Кроме того, компания Genesis объявила о старте приёма заказов на кроссовер GV60. Напомним, в его основе лежит платформа E-GMP, созданная корейским концерном специально для электрокаров («тележка» роднит модель с Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6). Батарея у Genesis GV60 одна, её ёмкость составляет 77,4 кВт*ч. Максимальный запас хода без подзарядки у базовой версии равен 451 км (расчёт вели по циклу WLTP).

Компания Hyundai в начале прошлого месяца сообщала о планах, которые включают в себя выпуск 17 моделей и новой платформы. Так, известно, что инвестиции в развитие Hyundai и Genesis до 2030 года составят 95,5 трлн корейских вон.

