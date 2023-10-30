Ferrari 499P Modificata: победитель Ле-Мана превратился в серийную модель за 5,1 млн евро

Modificata — это трековая версия спортпрототипа Ferrari 499P класса Hypercar, не предназначенная для соревнований и освобождённая от регламентных ограничений FIA WEC. Ferrari 499P Modificata будет предложен избранным клиентам Скудерии для свободных заездов в рамках специальной программы Sport Prototipi Clienti.

В этом году Ferrari триумфально вернулась в Ле-Ман: экипаж спортпрототипа Ferrari 499P под номером 51 выиграл легендарный суточный марафон. Всего Ferrari десять раз побеждала в Ле-Мане, но предыдущая победа была в далёком 1965 году. Получается, что в новейшей истории Ferrari смогла с нуля сделать достаточно надёжную и быструю машину для победы с первого раза, а это настоящее чудо, обычно путь к подиуму в Ле-Мане занимает годы упорного труда инженеров, тестировщиков, механиков и пилотов.

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Руководство Ferrari решило максимально широко монетизировать новую победу в Ле-Мане и запустила программу Sport Prototipi Clienti, в рамках которой самые преданные и состоятельные клиенты компании смогут вдоволь поездить на Ferrari 499P в специальной версии Modificata. Ferrari сама будет организовывать заезды на лучших автодромах мира, доставлять туда машины и проводить их техническое обслуживание, но каждый Ferrari 499P Modificata при этом будет находиться в собственности клиента — нужно всего-то выложить 5,1 млн евро.



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Поскольку Ferrari 499P Modificata не предназначен для профессиональных соревнований, то ему необязательно соответствовать жёсткому регламенту FIA WEC (WEC — это World Endurance Championship, то есть Чемпионат мира по автогонкам на выносливость, частью которого является суточный марафон в Ле-Мане). В частности пилот Ferrari 499P Modificata может использовать полный привод во всём диапазоне скоростей (у гоночной версии он отключается на скорости выше 190 км/ч), гибридная силовая установка и подвеска получили новые настройки, увеличена эффективность аэродинамического оперения. В результате Ferrari 499P Modificata оказался чуть проще и приятнее в управлении, чем гоночный аналог.



Силовая установка Ferrari 499P Modificata состоит из установленного за кокпитом 3,0-литрового наддувного бензинового двигателя V6, который состыкован с гоночной 7-ступенчатой секвентальной коробкой передач и вращает задние колёса, а за привод передних отвечает электромотор, он же при торможениях работает в режиме генератора и подпитывает тяговую батарею. Максимальная постоянная совокупная мощность силовой установки — 520 кВт (707 л.с.), но при нажатии кнопки Push to Pass на рулевом колесе мощность в течение семи секунд увеличивается до 640 кВт (870 л.с.). За сессию можно несколько раз воспользоваться кнопкой Push to Pass, точно число зависит от характера трассы и скорости перезарядки батареи.



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Кузов у Ferrari 499P Modificata полностью углепластиковый, у клиентской версии двигатель V6 включён в состав силовой структуры. Кокпит — одноместный, как и у гоночной машины, органы управления и приборы тоже гоночные. Подвеска — типа пуш-род на двойных поперечных рычагах «по кругу». Компания Pirelli разработала для Ferrari 499P Modificata специальный комплект шин для разных погодных условий, они прогреваются быстрее, чем шины гоночного Ferrari 499P, и лучше подходят для коротких заездов (ясно, что многочасовые гонки на выносливость непрофессиональным пилотам противопоказаны). Ширина передних шин — 310 мм, задних — 340 мм.



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Динамические характеристики Ferrari 499P Modificata не объявлены — вряд ли лучше они, чем у топовых дорожных моделей Ferrari, но покупатель Ferrari 499P Modificata платит 5,1 млн евро не столько за эти цифры, сколько за антураж и ощущение подлинного гоночного автомобиля при прохождении поворотов. Тираж Ferrari 499P Modificata не объявлен, известно только, что он будет ограниченным.

