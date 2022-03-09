Ferrari и Lamborghini поставили «на паузу» бизнес в РФ

Ferrari приняла решение приостановить производство автомобилей для российского рынка «до дальнейшего уведомления», об этом сообщается на официальном сайте бренда. «Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и всегда будем соблюдать все правила, положения и санкции», — отметили в компании.

Одновременно приостановку «деловых отношений с Россией» в «свете сложившейся ситуации» подтвердила марка Lamborghini. Отметим, сам концерн Volkswagen (в его состав входит Lamborghini) официально объявил о «паузе» еще 3 марта, хотя информация об остановке отгрузок машин появилась даже раньше.

Среди других автомобильных компаний, объявивших о приостановке своей деятельности на российском рынке: Daimler (легковые и грузовые Мерседесы), Ford (СП с Sollers по выпуску коммерческих Транзитов), General Motors, Volvo, BMW, Jaguar Land Rover. Также импорт машин остановили Toyota и Lexus, причем и петербургский завод Тойоты тоже «на паузе», однако японская материнская компания ранее заявила о том, что на такой шаг она вынуждена пойти из-за сбоев в цепочке поставок.