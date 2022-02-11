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  • Ford ещё раз обновил «другой» Focus: облик в стиле европейской модели и четыре цилиндра

Ford ещё раз обновил «другой» Focus: облик в стиле европейской модели и четыре цилиндра

11.02.2022 332 0 0

Появились фотографии рестайлингового семейства, предназначенного для Поднебесной. А еще есть подробности о начинке: на смену «турботройке» придет четырехцилиндровый турбодвигатель.

 

Модернизированный Фокус раскрыл минпром КНР, и это уже второе серьезное обновление для китайской модели актуальной генерации: первое провели еще в 2020 году, тогда как европейский «четвертый» Ford Focus пережил полноценный рестайлинг в 2021-м. К слову, в Поднебесной семейство, в которое входят седан, «внедорожный» универсал, хэтчбек и его кросс-версия, продолжает терять покупателей. Так, по информации местных профильных СМИ, в прошлом году там реализовано всего лишь около 23 000 экземпляров против 32 500 единиц годом ранее. А ведь когда-то модель находила по 300 000 – 400 000 владельцев!

Обновленный Ford Focus для Китая
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Обновленный Ford Focus для Китая
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Обновленный Ford Focus для Китая
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Пока рассекречены седан и хэтчбек – кроссы, видимо, обновятся позже. После предыдущей модернизации в плане внешности машины для Поднебесной отдалились от «старосветских», теперь же дизайн вновь унифицирован, хотя кое-какие особенности все же есть. Например, новые фары (они такие же, как у «европейца») по-прежнему примыкают к радиаторной решетке, причем такое решение теперь вроде бы у всех версий (у дореформенных хэтча и «заряженных» вариантов ST Line для КНР передок как у прежней «старосветской» модели). Вдобавок у китайских Фокусов появилось исполнение S Edition с сеткой и более агрессивными бамперами – в стиле ST Line.

Обновленный Ford Focus для Китая, версия ST Line
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Обновленный Ford Focus для Китая, версия ST Line
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Салон еще не засвечен. Не исключено, что следом за другими китайскими Фордами семейство Focus получило гигантское табло (объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы).

Главная техническая обновка – бензиновый четырехцилиндровый турбомотор 1.5 мощностью 177 л.с. Судя по всему, этот движок заменит «турботройку» аналогичного объема (174 л.с.).

Серебристая машина — дореформенный седан Ford Focus для Китая, синяя — актуальный хэтч Focus ST Line для Европы
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Серебристая машина — дореформенный седан Ford Focus для Китая, синяя — актуальный хэтч Focus ST Line для Европы
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Серебристая машина — дореформенный седан Ford Focus для Китая, синяя — актуальный хэтч Focus ST Line для Европы
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Серебристая машина — дореформенный седан Ford Focus для Китая, синяя — актуальный хэтч Focus ST Line для Европы
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Серебристая машина — дореформенный седан Ford Focus для Китая, синяя — актуальный хэтч Focus ST Line для Европы
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Серебристая машина — дореформенный седан Ford Focus для Китая, синяя — актуальный хэтч Focus ST Line для Европы
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Премьеру рестайлинговых Фокусов ждут во втором квартале текущего года. Для Китая машины производит совместное предприятие Ford и Changan.

До России «четвертый» Ford Focus добраться так и не успел – марка свернула у нас продажи своих легковушек, оставив лишь коммерческий Transit.

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