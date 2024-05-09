Ford откладывает полный переход на электромобили в Европе и готовит конкурента Дастеру

Глобальное замедление спроса на электромобили продолжает оказывать влияние на долгосрочные планы крупных автопроизводителей: Мартин Сандер, глава подразделения легковых автомобилей Ford of Europe, заявил во вторник на конференции Future of the Car, организованной в Лондоне газетой Financial Times, что Ford готов продолжить продавать «углеводородные» модели в Европе и после 2030 года, если на них будет достаточный спрос. Одной из ключевых новинок в европейской линейке Ford станет недорогой кроссовер, который попытается переманить клиентов у Dacia Duster.

В 2021 году компания Ford опрометчиво объявила о том, что к 2030 году намерена полностью переключиться на электромобили в легковом сегменте европейского авторынка. Начавшееся в прошлом году глобальное замедление спроса на электромобили уже заставило Ford пессимизировать электромобильные планы в Северной Америке, а теперь волна корректировок докатилась до Европы — полного перехода на электромобили в 2030 году, скорее всего, не будет.

Проблема, впрочем, не только в охлаждении спроса на «электрички»: на данный момент Ford так и не стал сколь-нибудь значимым игроком в электромобильном сегменте европейского рынка из-за затянувшегося запуска новых моделей. Электрический евро-Эксплорер на фольксвагеновкой платформе MEB вышел на рынок с большим опозданием и вряд ли станет успешным из-за высоких цен. Грядущий купеобразный кроссовер Ford на платформе MEB тоже, скорее всего, будет довольствоваться статусом нишевой модели.

Новый европейский Ford Explorer

Куда больше надежд Ford связывает с электрической версией городского субкомпактного кроссовера Puma, премьера которой ожидается в этом году, и вторым полностью новым небольшим бюджетным кроссовером — его производство наладят на испанском заводе Ford в Альмусафесе (пригород Валенсии). Журнал Motor.es сообщает, что новый кроссовер Ford испанской сборки будет иметь довольно брутальный дизайн, он станет, по сути, заменой ушедшему недавно с рынка кроссоверу EcoSport, а по цене и имиджу будет конкурировать с очень успешным в Европе Dacia Duster.



В отличие от сугубо «углеводородного» Дастера новый кроссовер Ford будет предлагаться с разными типами силовых установок: будут версии с ДВС и полностью электрические. На рынок эта многообещающая новинка Ford должна выйти в 2025 году.

Между тем даже в свете ожидаемого продления жизни «углеводородных» моделей в Европе американская компания пока не собирается возрождать ушедшие с европейского рынка Fiesta и Mondeo. В силе остаётся и намерение завершить производство модели Focus в 2025 году, несмотря на то, что Focus остаётся одной из самых востребованных моделей Ford в Европе. Понимать это надо так, что заменить Focus «синему овалу» сейчас просто нечем, но, возможно, это имя в том или ином виде вернётся на европейский рынок в будущем.

Актуальный европейский Ford Focus

Добавим, что финальный, сильно смягчённый вариант экологических норм Euro 7 позволит автопроизводителям и дальше насыщать европейский рынок недорогими «углеводородными» моделями, но от цели полностью запретить новые легковушки с ДВС в 2035 году власти ЕС пока не отказались.



Великобритания в это плане идёт своим путём, она ввела квоты на продажи электромобилей: в 2024 году доля машин с нулевым выхлопом в этой стране должна составить 22% от общего объема продаж новых автомобилей, в 2025 году эта доля увеличится до 28%, в 2026-м — до 33%, в 2027-м — до 38%, в 2029-м — до 52%. Мартин Сандер, которого цитирует Automotive News Europe, в связи с этим заявил, что Ford, чтобы не платить штрафы за несоблюдение квот, а просто ограничит продажи моделей с ДВС в Великобритании.

