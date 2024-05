Ford откладывает полный переход на электромобили в Европе и готовит конкурента Дастеру

Глобальное замедление спроса на электромобили продолжает оказывать влияние на долгосрочные планы крупных автопроизводителей: Мартин Сандер, глава подразделения легковых автомобилей Ford of Europe, заявил во вторник на конференции Future of the Car, организованной в Лондоне газетой Financial Times, что Ford готов продолжить продавать «углеводородные» модели в Европе и после 2030 года, если на них будет достаточный спрос. Одной из ключевых новинок в европейской линейке Ford станет недорогой кроссовер, который попытается переманить клиентов у Dacia Duster.