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  • Некогда выпускавшийся в РФ кроссовер Ford EcoSport окончательно уходит в историю

Некогда выпускавшийся в РФ кроссовер Ford EcoSport окончательно уходит в историю

22.01.2024 112 1 0

Компания Ford сворачивает в Европе продажи не слишком успешного субкомпактного кроссовера EcoSport, производство которого завершилось ещё в прошлом году.

Ford EcoSport актуального второго поколения дебютировал в 2012 году как глобальная модель, разработанная бразильским филиалом Ford на платформе хэтчбека Fiesta. Помимо Бразилии производство «второго» EcoSport было налажено в Индии, Китае, Таиланде, Вьетнаме, России и Румынии. В России EcoSport выпускался в период с 2014 по 2019 год совместным предприятием Ford Sollers на заводе в Набережных Челнах, причём с 2016 года российский EcoSport оснащался локализованным бензиновым двигателем с рабочим объёмом 1,6 л. Производство кроссовера в нашей стране было прекращено в 2019 году после решения руководства Ford об уходе из легкового сегмента российского рынка, а в 2022 году компания Ford полностью ушла из РФ в связи с известными геополитическими событиями.

Хитом Ford EcoSport не стал ни на одном рынке, но в Китае и в Европе был крепким середнячком своего сегмента. В Китае пик продаж модели пришёлся на 2019 год, когда было продано около 120 000 экземпляров, в Европе лучшим для EcoSport стал 2014-й — было реализовано около 85 000 экземпляров. Европейскую прописку на румынском заводе Ford в городе Крайова EcoSport получил в 2017 году, производство было свёрнуто в прошлом году на фоне падения спроса, сейчас румынский завод собирает куда более успешный, чем EcoSport, субкомпактный паркетник Ford Puma и новое поколение коммерческих «каблучков» Ford Transit Courier / Tourneo Courier. На других заводах производство EcoSport завершилось ещё раньше, европейский рынок стал этого кроссовера последним, дилеры распродали практически все оставшиеся на складах экземпляры, с большинства потребительских сайтов EcoSport уже исчез.

EcoSport зарекомендовал себя как относительно недорогой, но кургузый и тесный кроссовер с не самым лучшим балансом потребительских качеств. Тем не менее он был самым доступным кроссовером Ford в Европе: в Германии на излёте карьеры EcoSport в базовой комплектации Titanium с 1,0-литровой бензиновой «турботройкой» EcoBoost (125 л.с.), 6-ступенчатой «механикой» и передним приводом стоил от 25 100 евро, тогда как Ford Puma сейчас стоит от 27 400 евро.

Наследника у Ford EcoSport не будет ни Европе, ни за её пределами, в В-классе Ford оставит только кроссовер Puma. Напомним, что Ford Puma выпускается с 2019 года, в этом году кроссовер ждёт масштабный рестайлинг и впервые в гамме появится электрическая версия.

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1 комментарий
22.01.2024 19:37
Papirus

В России у него были совершенно дурацкие комплектации и сочетания движок-коробка-привод. Плюс (точнее минус) отсутствие багажника. Попытка заменить Фьюжик не удалась.

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