Новинки ×

Обновлённый кроссовер Ford Puma: первые изображения

24.09.2023 151 1 0

Компания Ford готовит рестайлинговую версию своего компактного кроссовера. Пользуясь имеющейся информацией, мы решили представить, как будет выглядеть новинка. 

Субкомпактный кроссовер Puma, построенный на базе Фиесты, появился в 2019 году. Он получил имя, которое ранее использовало небольшое купе, производившееся с 1997 по 2002 годы. Недавно в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии рестайлинговой версии, что стало для нас поводом сделать рендеры новинки.

Рендер электрической Puma

Кузова тестовых образцов пока скрыты под камуфляжной плёнкой, однако можем предположить, что кроссовер получит новую переднюю часть. На наших рендерах изображена электрическая версия Пумы, которая была анонсирована ещё в прошлом году. Судя по единственному имеющемуся тизеру, появится новая головная оптика с оригинальной графикой дневных светодиодных огней, которые получат по три вертикальных штриха в каждой фаре. Также появится новый передний бампер, а отличительной чертой электрической модификации наверняка станет декоративная вставка в цвет кузова вместо решётки радиатора. Запечатлённые фотошпионами образцы визуально пока ничем не отличаются от нынешней модели, мы же изобразили вариант с новыми фонарями, сделанными в стиле передней оптики, и новым задним бампером. Дополняют образ оригинальные колёсные диски.

Рендер электрической Puma

Как уже упоминалось, кроссовер Puma построен на платформе Ford Fiesta седьмого поколения (кстати, в этом году производство Фиесты было прекращено). Изначально модель предлагалась исключительно с бензиновой 1,0-литровой «турботройкой» мощностью 125 либо 155 л.с., снабжённой системой деактивации одно цилиндра при частичных нагрузках. Чуть позже добавился дизельный вариант, а потом и заряженная версия ST. Все кроссоверы комплектуются передним приводом. Что же касается будущей электрической версии, то, по предварительным данным, она также будет исключительно переднеприводной, а электромоторы будут развивать 130 либо 150 л.с. в зависимости от модификации.  

Нынешний Ford Puma
1 / 3
Нынешний Ford Puma
2 / 3
Нынешний Ford Puma
3 / 3

Премьера рестайлинговой Пумы ожидается в следующем году.

Напомним, ранее в этом месяце официально презентовали обновлённый пикап Ford F-150.   

 

кроссовер электромобиль рендеры "Колёса.ру" новинки Ford Ford Puma

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
24.09.2023 06:51
Papirus

Такое ощущение что ее рисовал какой то китайчкий дизайнер…

Новые статьи

Статьи / Спецтехника Спрос на новую спецтехнику вырос на 186,3% летом 2023 года Эксперты Авито Спецтехники проанализировали спрос и предложение на спецтехнику в июне-августе 2023 года. Спрос на новую спецтехнику вырос летом 2023 года на 186,3% год к году, на спецтехнику... 123 0 0 22.09.2023
Статьи / Электромобиль Переделка бензинового автомобиля в электрический – как, зачем и сколько стоит Электромобиль из бензиновой машины – гаражный «колхоз» или стабильная и отработанная технология? Впрочем, поставим вопрос иначе: может быть, это единственный путь получить автомобиль на элек... 1586 17 3 21.09.2023
Статьи / Ремонт и обслуживание Шиномонтаж на выезде: что можно сделать без посещения стационарного сервиса Услуга выездного шиномонтажа – далеко не новинка на рынке. Но, несмотря на то, что эта услуга появилась уже давно, пользовались ей далеко не все автовладельцы. А многие даже и не знают, каки... 565 0 0 20.09.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 24110 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 19591 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 18020 10 0 08.08.2023
Change privacy settings