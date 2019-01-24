Geely переходит в Белоруссии на углублённую сборку двигателей

Geely переходит в Белоруссии на углублённую сборку двигателей

162 0 0
Об этом нашему сайту сообщил руководитель отдела продукта российского представительства Geely Максим Иванов
 

С запуском производственной площадки в Жодино, где с прошлого года по полному циклу собирают три модели Geely – компактный кроссовер Atlas, доступный и с полным приводом, переднеприводный компактный кроссовер Emgrand X7 и компактный седан Emgrand 7, выпуск автомобилей на сборочной площадке в Борисове по отвёрточному методу был прекращён. Мы долго не могли выяснить судьбу этих производственных мощностей. Единственный внятный комментарий нам дал Первый заместитель гендиректора LLC Geely Motors Чжан Чоухэ, который сообщил, что мощности в Борисове «были арендованными и от их использования планируют отказаться».

Именно на борисовских площадях будет развёрнута углублённая сборка двигателей, которая стартует уже с марта. Напомним, что в рамках программы повышения локализации по сборке, то есть, увеличения доли добавленной стоимости на белорусских заводах, Geely уже опробовала сборку моторов. Однако, то была сборка «крупноузловая»: из Китая приходил блок, на который прикручивали навесное оборудование. Теперь же всё будет иначе.

По словам Максима Иванова, руководителя отдела продукта российского представительства Geely, уже в конце февраля должны быть сертифицированы моторы глубокой сборки. Это будут двигатели объёмом 2,0 литра (JLD-4G20), 2,4 литра (JLD-4G20) и 1,8-литровый агрегат с турбонаддувом (JLE-4G18TD). 1,8-литровый безнаддувный агрегат JLy-4G18, который до рестайлинга Emgrand X7 носил индекс JLC-4G18, пока продолжат собирать «мелкой» сборкой. Сертификационные мероприятия планируется завершить в феврале-марте и уже с апреля белорусские Geely получат моторы, собранные по новой технологии.

_BS_9037

Интересно, что собирать агрегаты будут вовсе не на предприятии BelGee, хотя именно в Борисове. Двигатели белорусской сборки для моделей Geely сейчас поставляет ООО «Борисовский завод двигателей ”Джили”», зарегистрированное в Свободной экономической зоне «Минск» 1 декабря 2017 года, так что видимо Чжан Чоухэ был прав и со своей площадкой в Борисове BelGee рассталась. Впрочем, состав учредителей ООО «Борисовский завод двигателей ”Джили”» не разглашается, но примечательно одно условие договора начала льготной сборки: в течение трёх лет инвестиции должны составить 500 тыс. евро, а вот минимальный набор персонала ограничен всего лишь… 18 сотрудниками!

Вернёмся к BelGee. Сейчас лишь 35,73% акций BelGee принадлежит холдингу Zhejang Jirun Automobile (владелец автомобильной компании Geely). 3,68%, 2,82% и 1,54% акций — за совместным предприятием «Союзавтотехнологии», китайским инвестиционным фондом CITICC и управляющей компанией холдинга «Автокомпоненты», которая называется «БАТЭ», соответственно. А вот 56,23% акций принадлежат ОАО «БЕЛАЗ». В этом смысле именно белорусская сторона куда больше заинтересована в развитии завода, чем китайцы.

Напомним, что предприятие по выпуску автомобилей со сваркой кузовов в Жодино рассчитано на 60 тыс. машин в год. Пока объёмы далеки не только от этой цифры, но и даже от точки безубыточности, которая составляет 35 тыс. машин в год. Эту цифру со ссылкой на доклад заместителя председателя Борисовского райисполкома Леонида Воронича опубликовало ещё год назад белорусский сайт ex-press.by.

Авто и технологии BelGee Geely Борисовский завод двигателей ”Джили”
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Авторынок
Mitsubishi. Итоги-2019: проводы Pajero, «прокладка» для СПИКа, провал по продажам, вероятный уход из Калуги…

В заголовке настоящей заметки, конечно, нет никакой опечатки. Сегодня у Mitsubishi действительно была итоговая пресс-конференция, но по результатам за 2018…

12814 2 1
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Эксперт выбирает авто
Почти сломанные стереотипы: покупаем Chery Tiggo (T11) FL за 400 тысяч

Лично я не отличаюсь особой любовью к продукции из Поднебесной. И в этом отношении не одинок. Устойчивые стереотипы о китайских автомобилях можно найти в публикациях автомобильных изданий, на форумах и в серьезных…

2640 5 0
Статьи / Авто Недели
Как Impreza, только больше: стоит ли покупать Subaru Forester II за 500 тысяч рублей

Subaru – это постоянный полный привод, легендарные оппозитные моторы и удовольствие от вождения: таков идеальный образ этих японских машин. Но на практике оказывается, что полный привод не всегда такой уж и постоянный, а…

9901 6 0
Статьи / Популярные вопросы
Как измеряется объем багажника, и почему он может различаться даже у одинаковых машин?

Объем багажника – показатель иногда не столь важный, а иногда решающий. Ну а порой даже для очевидно большого автомобиля производитель не может не похвастать впечатляющей цифрой, несмотря на то, что лишь единичные…

2186 1 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Volkswagen Jetta V с пробегом: не так страшна коррозия, как электрик-самоучка 

Сейчас Jetta этого поколения составляет конкуренцию соплатформенной Skoda Octavia А5 и заметно выигрывает у нее по цене. Причина, скорее всего, в сравнительно небольшом количестве Jetta на рынке, а как известно, малое…

207 1 0
Тест-драйвы / Подержанные авто
Chevrolet Orlando J309 с пробегом: один хороший мотор и две плохие коробки

Желание купить недорогой семиместный автомобиль часто быстро затухает только из-за отсутствия нормального выбора: на рынке имеется либо что-то слишком дорогое, либо слишком старое. Но ведь есть Orlando! Мы уже…

3635 5 0
Тест-драйвы / Подержанные авто
Chevrolet Orlando I с пробегом: зеркалами не хлопать, кондиционер не выключать

В свое время мода на минивэны обошла Россию стороной, а сейчас этот класс машин заметно утратил популярность и во всём мире. «Спасибо» стоит сказать кроссоверам, которые по мультизадачности применения обычно даже…

4043 5 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Вариатировать и околпачить перед смертью: первый тест-драйв Renault Logan Stepway

Ещё в 2015 году в Renault планировали снабдить Logan версией Stepway, однако из-за грядущего рестайлинга от этой идеи отказались: седан с увеличенным просветом и пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова…

38306 36 4
Тест-драйвы / Одиночные
Хороший автобус уехал без нас: тест-драйв ПАЗ-672М

Говорят, если много грешить в этой жизни, то в аду можно попасть за руль этого автобуса и возить в нём другие (менее грешные) души от котла к котлу. И каждые сто метров обязательно будет остановка, где придётся открывать…

30336 16 0
Тест-драйвы / Одиночные
Два по 0,75: тест-драйв полноприводной Оки с моторами спереди и сзади

Я ехал по М11 в Тверь из Питера в снегопад и практически ночью. Поводов для всяких мыслей было много, но в голове крутился только один вопрос: зачем? Зачем надо было строить такую Оку? В Твери этот вопрос, можно сказать,…

40700 13 5
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

31743 5 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

18771 1 6
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

15246 43 0
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

42894 15 23
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

35885 0 4
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

31077 2 8
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

59696 22 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

48623 0 1
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

46493 5 8
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?