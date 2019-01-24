Geely переходит в Белоруссии на углублённую сборку двигателей

Об этом нашему сайту сообщил руководитель отдела продукта российского представительства Geely Максим Иванов

С запуском производственной площадки в Жодино, где с прошлого года по полному циклу собирают три модели Geely – компактный кроссовер Atlas, доступный и с полным приводом, переднеприводный компактный кроссовер Emgrand X7 и компактный седан Emgrand 7, выпуск автомобилей на сборочной площадке в Борисове по отвёрточному методу был прекращён. Мы долго не могли выяснить судьбу этих производственных мощностей. Единственный внятный комментарий нам дал Первый заместитель гендиректора LLC Geely Motors Чжан Чоухэ, который сообщил, что мощности в Борисове «были арендованными и от их использования планируют отказаться».

Именно на борисовских площадях будет развёрнута углублённая сборка двигателей, которая стартует уже с марта. Напомним, что в рамках программы повышения локализации по сборке, то есть, увеличения доли добавленной стоимости на белорусских заводах, Geely уже опробовала сборку моторов. Однако, то была сборка «крупноузловая»: из Китая приходил блок, на который прикручивали навесное оборудование. Теперь же всё будет иначе.

По словам Максима Иванова, руководителя отдела продукта российского представительства Geely, уже в конце февраля должны быть сертифицированы моторы глубокой сборки. Это будут двигатели объёмом 2,0 литра (JLD-4G20), 2,4 литра (JLD-4G20) и 1,8-литровый агрегат с турбонаддувом (JLE-4G18TD). 1,8-литровый безнаддувный агрегат JLy-4G18, который до рестайлинга Emgrand X7 носил индекс JLC-4G18, пока продолжат собирать «мелкой» сборкой. Сертификационные мероприятия планируется завершить в феврале-марте и уже с апреля белорусские Geely получат моторы, собранные по новой технологии.

Интересно, что собирать агрегаты будут вовсе не на предприятии BelGee, хотя именно в Борисове. Двигатели белорусской сборки для моделей Geely сейчас поставляет ООО «Борисовский завод двигателей ”Джили”», зарегистрированное в Свободной экономической зоне «Минск» 1 декабря 2017 года, так что видимо Чжан Чоухэ был прав и со своей площадкой в Борисове BelGee рассталась. Впрочем, состав учредителей ООО «Борисовский завод двигателей ”Джили”» не разглашается, но примечательно одно условие договора начала льготной сборки: в течение трёх лет инвестиции должны составить 500 тыс. евро, а вот минимальный набор персонала ограничен всего лишь… 18 сотрудниками!

Вернёмся к BelGee. Сейчас лишь 35,73% акций BelGee принадлежит холдингу Zhejang Jirun Automobile (владелец автомобильной компании Geely). 3,68%, 2,82% и 1,54% акций — за совместным предприятием «Союзавтотехнологии», китайским инвестиционным фондом CITICC и управляющей компанией холдинга «Автокомпоненты», которая называется «БАТЭ», соответственно. А вот 56,23% акций принадлежат ОАО «БЕЛАЗ». В этом смысле именно белорусская сторона куда больше заинтересована в развитии завода, чем китайцы.

Напомним, что предприятие по выпуску автомобилей со сваркой кузовов в Жодино рассчитано на 60 тыс. машин в год. Пока объёмы далеки не только от этой цифры, но и даже от точки безубыточности, которая составляет 35 тыс. машин в год. Эту цифру со ссылкой на доклад заместителя председателя Борисовского райисполкома Леонида Воронича опубликовало ещё год назад белорусский сайт ex-press.by.