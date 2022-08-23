Genesis рассекретил интерьер X Speedium Coupe: асимметричный салон ориентирован на водителя

Марка Genesis отделилась от материнской Hyundai в 2015 году. Автомобили бренда представлены на нескольких рынках, помимо домашнего, при этом в списке основных значатся США. По данным сайта Carsalesbase, в 2021 году продажи машин Genesis в Штатах выросли примерно втрое: клиенты купили 49 621 шт. (почти на 203% больше, чем годом ранее). В текущем году у бренда по-прежнему положительная динамика: за первое полугодие было реализовано 25 668 экземпляров, что на 33% больше, чем в январе-июне 2021-го.



На фото: концепт Genesis X Speedium Coupe 1 / 3 На фото: концепт Genesis X Speedium Coupe 2 / 3 На фото: концепт Genesis X Speedium Coupe 3 / 3

В середине апреля 2022 года в рамках автосалона в Нью-Йорке Genesis представил концепт X Speedium Coupe, правда, тогда был рассекречен только экстерьер. Производитель подчеркнул, что этот шоу-кар не станет серийной моделью. Задача купе – показать те изменения, которые ожидают фамильный дизайн премиального корейского бренда. В частности, этот автомобиль можно сравнить с представленным в 2021-ом концептуальным большим купе Genesis X Concept, которое было создано в соответствии с актуальным стилем Genesis.



На фото: салон концепта Genesis X Speedium Coupe

Так, одним из основных отличий стала заглушка на месте традиционной решётки радиатора, но имеющая узнаваемую форму. Она очерчена по краям светящимися линиями, которые являются головной оптикой Genesis X Speedium Coupe, в том же стиле выполнены задние фонари. В нижней части переднего бампера можно увидеть большой воздухозаборник, место боковых зеркал заняли компактные камеры. На краю крышки багажника расположен лаконичный спойлер.



Теперь компания рассекретила интерьер X Speedium Coupe: как пояснили в Genesis, дизайнеры разрабатывали его в течение последних пяти месяцев. Салон оформлен в минималистичном стиле, а компоновка является асимметричной, что создатели подчеркнули с помощью разноцветной обивки. Так, кресло водителя отделали тёмной кожей, тогда как остальной салон, включая сидение переднего пассажира, получил светлую кожу.



Асимметрия выражается и в том, что элементы управления, а также все дисплеи в салоне ориентированы на водителя. К примеру, на передней панели концепта в центре нет привычного тачскрина, который обычно доступен в том числе переднему пассажиру. Роль дисплея информационно-развлекательной системы выполняет расположенный справа от водителя на плавающей центральной консоли экран с «оптимизированным дизайном пользовательского интерфейса».



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Ещё в списке особенностей концептуального купе высококлассная аудиосистема с расположенными по всему салону алюминиевыми динамиками, а также отделанное кожей багажное отделение, получившее X-образные ремни. Предположительно, часть решений впоследствии будут использованы при разработке новых «зелёных» моделей бренда Genesis. Отметим, никаких подробностей о технике шоу-кара нет, хотя очевидно, что Genesis X Speedium Coupe задумывался как полностью электрический автомобиль.

Напомним, производитель Hyundai весной сообщал о планах, которые включают в себя выпуск 17 моделей и новой платформы. Известно, что инвестиции в развитие Hyundai и Genesis до 2030 года составят 95,5 трлн корейских вон.

