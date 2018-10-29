ГИБДД «слила» штрафников: миллионы нарушителей остались без наказания

Федеральная информационная система начала формироваться в середине 2000-х на основе объединения региональных баз данных ГИБДД и в январе 2017-го была окончательно введена в эксплуатацию, то есть штрафы с камер фотовидеофиксации нарушений стали назначаться исключительно через эту систему.

Однако, как выяснилось на прошедшей в Сочи всероссийской конференции ГИБДД, при сращивании региональных баз данных в одну большую федеральную были допущены многочисленные ошибки, из-за которых стало невозможно найти и наказать миллионы нарушителей, выявленных с помощью камер. По данным газеты «Коммерсантъ», проблема – в неполных адресах, орфографических ошибках и неправильном (обратном) порядке формирования отдельных записей. Центры автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) не могут идентифицировать по таким записям автовладельца и поэтому отправляют выписанное ему постановление в корзину.

Особенно остро эта проблема ощущается в Москве, на которую приходится по меньшей мере четверть всех нарушений ПДД, совершаемых в стране, и где установлено больше всего камер: с 2017 года из-за ошибок в ФИС своих адресатов не нашли около 5,4 млн постановлений на общую сумму более 2 млрд рублей. При этом ГИБДД держит уверенный курс на увеличение камер фотовидеофиксации на российских дорогах и к 2025 году обещает удвоить их количество.

Откуда взялись ошибки в ФИС? Внедрение этой системы курировал заместитель министра внутренних дел Александр Махонов, ушедший в отставку в конце 2017 года после ареста начальника НПО «Спецтехника и спецсвязь» Андрея Нечаева в связи с обвинением в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации госконтракта по созданию информационных систем для полиции, в том числе ФИС ГИБДД М. По версии следствия, Нечаев принял у подрядчика незавершенные работы на сумму 1,4 млрд рублей.

Кто и как будет устранять ошибки в ФИС, пока непонятно, но, скорее всего, их будут исправлять в ручном режиме, запрашивая уточняющие данные в регионах, то есть на формирование корректной базы могут уйти месяцы и даже годы, на протяжении которых «безадресные» нарушители смогут безнаказанно лихачить под камерами.