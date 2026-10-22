Гибридный кроссовер Avatr 07 скоро появится в РФ: известны подробности о комплектациях

Анонсированный минувшим летом паркетник китайского бренда будет представлен на российском рынке в одной заднеприводной и двух полноприводных версиях. Цены станут известны позже.

Марка Avatr относится к премиальному сегменту и является совместным проектом компаний Changan, Huawei и CATL. Этот бренд официально появился на российском рынке в 2025 году, продажи машин осуществляются с помощью местного подразделения Changan. Актуальная линейка для РФ пока включает в себя пару полностью электрических моделей – SUV под названием Avatr 11 и седан Avatr 12, а вскоре к ней должен присоединиться младший кроссовер – Avatr 07.

На фото: Avatr 07

На домашнем рынке кроссовер Avatr 07 дебютировал ещё в 2024-м, а в июле 2026-го его гамма расширилась за счёт удлиненной и модернизированной версии с прибавкой L к названию. Для РФ же был заявлен именно исходный паркетник, в конце минувшего лета пресс-служба компании рассказали о том, что грядущая модель получила ОТТС (Одобрение типа транспортного средства).

Сейчас «семерка» продолжает готовиться к скорому выходу на авторынок РФ. Известно, что Avatr 07 будет доступен в трёх версиях, которые отличаются по «цифровому коду»: заднеприводной 07_1 и полноприводных 07_3.1 и 07_3.2. Габариты всех исполнений одинаковы: длина равна 4825 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1620 мм, а расстояние между осями – 2940 мм.

Все исполнения оснащаются последовательной гибридной установкой, в состав которой входит 143-сильный двигатель объёмом 1,5 литра, исполняющий роль генератора для тяговой батареи CATL ёмкостью 39,05 кВт*ч (максимальная мощность зарядки через разъём CCS2 – 120 кВт, от сети переменного тока – 6,6 кВт). Модель имеет функцию V2L, которая позволяет питать от ТС внешние устройства (до 3,3 кВт), ещё ей положен топливный бак на 45 литров.

﻿Заднеприводной версии Avatr 07 положен единственный электромотор, его мощность равна 314 л.с., максимальный крутящий момент – 333 Нм. На разгон с места до «сотни» такой паркетник тратит 7,1 секунды. При движении чисто на электротяге его запас хода равен 207 км, а общая дальнобойность равна 932 км (при расчёте по китайскому циклу NEDC). Этой модификации положены 20-дюймовые колёсные диски, а её дорожный просвет равен 155 мм.

Полноприводным гибридным версиям положена пара электромоторов (по одному на каждую ось), их совокупная отдача равна 502 л.с., крутящий момент – 595 Нм. Первую «сотню» они набирают за 5,5 секунды, только на электротяге эти версии Avatr 07 способны проехать до 197 км, суммарный запас хода равен 900 км. «Полноприводникам» положены 21-дюймовые колёсные диски (предусмотрен разный дизайн для 07_3.1 и 07_3.2), а также пневмоподвеска с системой управления демпфированием CDC, позволяющая менять дорожный просвет от 125 до 185 мм.

Предназначенный для РФ Avatr 07 в полноприводных версиях получил кожаную отделку сидений и руля, акустическую систему Meridian с 25 динамиками, передние кресла с регулировками в 16 направлениях, функцией массажа и оттоманками для ног, а также режимом «Zero-gravity», который активируется кнопкой. Помимо этого, топовой версии достались виртуальные наружные зеркала с электрообогревом.

На фото: салон Avatr 07 для Китая

Всем исполнениям положены: панорамная крыша с электрической шторкой, двойное остекление ветрового и передних боковых стекол, многоцветная атмосферная подсветка, горизонтальной вытянутый дисплей диагональю 35,4 дюйма, расположенный в верхней части передней панели, а также тачскрин информационно-развлекательной системы (15,6 дюйма). Передние кресла получили функцию вентиляции, а пассажирам второго ряда предлагаются сидения с электрорегулировкой наклона спинки и раскладным подлокотником с дополнительным дисплеем.

Для модели предусмотрены комплекс водительских помощников, фронтальные, боковые и центральная подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, а также боковые подушки пассажиров для второго ряда и шторки безопасности. Для эксплуатации в РФ предусмотрены обогрев лобового стекла, форсунок омывателя, наружных зеркал, подогрев рулевого колеса и обоих рядов сидений, возможность дистанционного прогрева салона с помощью мобильного приложения.

Все остальные подробности о новинке Колёса.ру расскажет чуть позже. Цены пока не обнародованы, стоит ожидать, что они окажутся ниже, чем у старшего «зелёного» брата Avatr 11, который сейчас на российском рынке можно купить за 6 990 000 – 8 490 000 рублей.