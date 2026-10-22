Гибридный кроссовер Avatr 07 скоро появится в РФ: известны подробности о комплектациях

Марка Avatr относится к премиальному сегменту и является совместным проектом компаний Changan, Huawei и CATL. Этот бренд официально появился на российском рынке в 2025 году, продажи машин осуществляются с помощью местного подразделения Changan. Актуальная линейка для РФ пока включает в себя пару полностью электрических моделей – SUV под названием Avatr 11 и седан Avatr 12, а вскоре к ней должен присоединиться младший кроссовер – Avatr 07.
На домашнем рынке кроссовер Avatr 07 дебютировал ещё в 2024-м, а в июле 2026-го его гамма расширилась за счёт удлиненной и модернизированной версии с прибавкой L к названию. Для РФ же был заявлен именно исходный паркетник, в конце минувшего лета пресс-служба компании рассказали о том, что грядущая модель получила ОТТС (Одобрение типа транспортного средства).
Сейчас «семерка» продолжает готовиться к скорому выходу на авторынок РФ. Известно, что Avatr 07 будет доступен в трёх версиях, которые отличаются по «цифровому коду»: заднеприводной 07_1 и полноприводных 07_3.1 и 07_3.2. Габариты всех исполнений одинаковы: длина равна 4825 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1620 мм, а расстояние между осями – 2940 мм.
Все исполнения оснащаются последовательной гибридной установкой, в состав которой входит 143-сильный двигатель объёмом 1,5 литра, исполняющий роль генератора для тяговой батареи CATL ёмкостью 39,05 кВт*ч (максимальная мощность зарядки через разъём CCS2 – 120 кВт, от сети переменного тока – 6,6 кВт). Модель имеет функцию V2L, которая позволяет питать от ТС внешние устройства (до 3,3 кВт), ещё ей положен топливный бак на 45 литров.
Заднеприводной версии Avatr 07 положен единственный электромотор, его мощность равна 314 л.с., максимальный крутящий момент – 333 Нм. На разгон с места до «сотни» такой паркетник тратит 7,1 секунды. При движении чисто на электротяге его запас хода равен 207 км, а общая дальнобойность равна 932 км (при расчёте по китайскому циклу NEDC). Этой модификации положены 20-дюймовые колёсные диски, а её дорожный просвет равен 155 мм.
Полноприводным гибридным версиям положена пара электромоторов (по одному на каждую ось), их совокупная отдача равна 502 л.с., крутящий момент – 595 Нм. Первую «сотню» они набирают за 5,5 секунды, только на электротяге эти версии Avatr 07 способны проехать до 197 км, суммарный запас хода равен 900 км. «Полноприводникам» положены 21-дюймовые колёсные диски (предусмотрен разный дизайн для 07_3.1 и 07_3.2), а также пневмоподвеска с системой управления демпфированием CDC, позволяющая менять дорожный просвет от 125 до 185 мм.
Предназначенный для РФ Avatr 07 в полноприводных версиях получил кожаную отделку сидений и руля, акустическую систему Meridian с 25 динамиками, передние кресла с регулировками в 16 направлениях, функцией массажа и оттоманками для ног, а также режимом «Zero-gravity», который активируется кнопкой. Помимо этого, топовой версии достались виртуальные наружные зеркала с электрообогревом.
Всем исполнениям положены: панорамная крыша с электрической шторкой, двойное остекление ветрового и передних боковых стекол, многоцветная атмосферная подсветка, горизонтальной вытянутый дисплей диагональю 35,4 дюйма, расположенный в верхней части передней панели, а также тачскрин информационно-развлекательной системы (15,6 дюйма). Передние кресла получили функцию вентиляции, а пассажирам второго ряда предлагаются сидения с электрорегулировкой наклона спинки и раскладным подлокотником с дополнительным дисплеем.
Для модели предусмотрены комплекс водительских помощников, фронтальные, боковые и центральная подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, а также боковые подушки пассажиров для второго ряда и шторки безопасности. Для эксплуатации в РФ предусмотрены обогрев лобового стекла, форсунок омывателя, наружных зеркал, подогрев рулевого колеса и обоих рядов сидений, возможность дистанционного прогрева салона с помощью мобильного приложения.
Все остальные подробности о новинке Колёса.ру расскажет чуть позже. Цены пока не обнародованы, стоит ожидать, что они окажутся ниже, чем у старшего «зелёного» брата Avatr 11, который сейчас на российском рынке можно купить за 6 990 000 – 8 490 000 рублей.
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