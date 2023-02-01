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  • ГК «СТТ» и АО «ВЭР» разработали новую программу техпомощи на дорогах

ГК «СТТ» и АО «ВЭР» разработали новую программу техпомощи на дорогах

01.02.2023 32 0 0

ГК «Современные транспортные технологии», дистрибьютор коммерческой и пассажирской техники, совместно с АО «ВЭР», лидирующей системой помощи водителям на дороге, разработали программу Assistance для технической поддержки автовладельцев. Сервис доступен для покупателей легких коммерческих и среднетоннажных грузовых автомобилей ГАЗ, а также автобусов ПАЗ на бесплатной основе сроком на 3 года с момента активации и распространяется на широкий комплекс услуг, включая запуск двигателя, подвоз топлива, вызов аварийного комиссара, эвакуацию транспортного средства и многое другое.

 ГК «Современные транспортные технологии» продолжает расширять список сервисов, направленных на поддержку клиентов, а также удобство эксплуатации и обслуживания автомобилей. Новая программа Assistance, разработанная совместно с АО «ВЭР», – это круглосуточная профессиональная техническая помощь на дороге для владельцев техники ГАЗ и ПАЗ. Сервис доступен в 514 городах России и включает неограниченное количество обращений по услугам, входящим в программу, в течение трех лет и в радиусе до 250 км от границ города.

Карта Assistance выдается на бесплатной основе каждому Клиенту в дилерском центре при покупке техники. К основным преимуществам программы относятся экономия времени автовладельцев на решение транспортных вопросов, а также круглосуточная оперативная работа колл-центра, сотрудники которого готовы провести юридическую и техническую консультацию по телефону. Перечень услуг, входящих в программу, также включает вызов аварийного комиссара, запуск двигателя, отключение сигнализации и вскрытие заблокированных замков, подзарядку аккумулятора, обслуживание машины автоконсьержем, поиск эвакуированного автомобиля и эвакуацию транспортного средства.

Олег Марков, генеральный директор ГК «Современные транспортные технологии»:

– Мы продолжаем расширять пакет сервисов для всесторонней поддержки наших клиентов. Программа Assistance, разработанная совместно с АО «ВЭР», ориентирована в первую очередь на представителей бизнеса и общественных перевозчиков, которые могут столкнуться с непредвиденными трудностями в пути. Нарушение логистических цепочек в связи с аварийными ситуациями и задержками передвижения по маршруту могут отразиться на комплексной эффективности бизнеса. Программа Assistance позволит владельцам техники ГАЗ и ПАЗ получать оперативную техническую поддержку по широкому ряду транспортных вопросов.

Андрей Юшин, директор по работе с автосалонами АО «ВЭР»

– АО «ВЭР», это «Все эвакуаторы России» – компания, которая создала уникальный проект, объединяющий огромное количество эвакуаторов и технических служб по всей территории России, Данный проект высоко оценен на государственном уровне. У компании множество партнеров, которые предлагают свои услуги по эвакуации легковых и грузовых автомобилей. Основная задача нашей компании заключается в своевременном оказании помощи на дороге автомобилистам. Мы постоянно совершенствуем нашу платформу и интегрируемся в различные высокотехнологические сервисы

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