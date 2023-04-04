ГК «СТТ» ищет новых дилеров автобусов ПАЗ для расширения сети

ГК «Современные транспортные технологии», крупнейший дистрибьютор коммерческой техники, приглашает партнеров к сотрудничеству по направлению продаж автобусов ПАЗ. В продуктовой линейке представлен полный спектр пассажирского транспорта на дизельном и газомоторном топливе, включая городские, пригородные и междугородные автобусы, а также автобусную технику специального назначения.

Автобусы ПАЗ пользуются регулярно высоким спросом среди владельцев пассажирского транспорта и занимают лидирующие позиции на рынке автобусной техники. Марка ПАЗ занимает первое место по объемам продаж среди автобусов всех классов в России. Продуктовая линейка автобусной техники ПАЗ постоянно расширяется благодаря новым технологическим изменениям, основанным на изучении клиентского опыта, и включает:

«CITYMAX 9» – автобус нового поколения для перевозки 77 пассажиров по городским маршрутам. Это уникальная для российского рынка модель с самой большой площадью низкого пола в своем сегменте (10 кв. м). Функционал «CITMAX 9» сопоставим с автобусами большого класса, за счет чего транспортное средство имеет высокие показатели эффективности. Инновационные композитные материалы кузова не подвержены коррозии и снижают стоимость владения автобусом. «ВЕКТОР NEXT» – семейство автобусов малого и среднего классов, предназначенное для городских, пригородных и междугородных маршрутов. Автобус отличается повышенной маневренностью, а также высоким ресурсом кузова и силовых агрегатов, имеет современный дизайн экстерьера и интерьера. Модель доступна в различных вариантах вместимости:

• «ВЕКТОР NEXT 8.8» рассчитан на перевозку от 48 до 71 пассажиров.

• «ВЕКТОР NEXT 7.6» предназначен для транспортировки 43-53 человек.

• «ВЕКТОР NEXT 7.1» – автобус малого класса общей вместимостью от 39 до 43 человек. «ПАЗ-4234» – один из самых востребованных автобусов среднего класса в России, подходящий для городских и пригородных перевозок до 50 пассажиров. Транспортное средство надежно в эксплуатации и повышает экономическую эффективность пассажироперевозок. «ПАЗ-32053/54» – автобус малого класса для пригородных перевозок. Это универсальная модель, отличающаяся простотой в обслуживании и предназначенная для транспортировки до 43 человек.

Школьный автобус «ВЕКТОР NEXT» – транспортное средство рассчитано на перевозку 26 школьников и сопровождающего и полностью соответствует требованиям технического регламента к транспорту для перевозки детей. Школьный автобус «ПАЗ-32053-70» – автобус малого класса, рассчитанный на размещение 22 детей и двух сопровождающих. Оснащение и комплектация автомобиля полностью соответствуют требованиям технического регламента к транспорту для перевозки юных пассажиров.

Каждая из моделей автобусов ПАЗ имеет свои преимущества для работы на определенных маршрутах. Помимо стандартной комплектации, автобусы представлены в модификации «Доступная среда», предназначенной для комфортного размещения маломобильных пассажиров. У клиентов также есть возможность выбора наиболее подходящего варианта топлива, на котором работает транспортное средство.



Валерий Каленов, директор по продажам автобусов ГК «Современные транспортные технологии»:



– Для нас важно сформировать стабильную, сильную и финансово устойчивую дилерскую сеть. Для достижения этой цели мы готовы оказывать нашим партнерам поддержку в построении успешного бизнеса и выстраивании эффективного взаимодействия с клиентами. Постоянное изучение потребностей наших покупателей помогает нам предлагать наиболее востребованные транспортные решения для рынка коммерческой техники.



Сотрудничество с ГК «СТТ» позволяет построить успешный бизнес и стать партнером крупной российской компании, обладающей одной из лучших практик организации сервисно-сбытовой сети.



ГК «СТТ» приглашает присоединиться к большой профессиональной команде и стать дилером по продажам ПАЗ. Срок подачи предварительной заявки (анкета и документы) – до 14 апреля 2023 г.



Отправить заявку можно на сайте.

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