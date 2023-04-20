ГК СТТ представила новые автомобили ГАЗ для жилищно-коммунальных служб

ГК «Современные транспортные технологии», дистрибьютор коммерческой техники, приняла участие в крупнейшем отраслевом мероприятии жилищно-коммунальной сферы «ЖКХ России». В рамках выставочной экспозиции ГК «СТТ» представила специализированные модели автомобилей для сферы коммунальных услуг, а также провела собственную деловую сессию и организовала специальную экозону для сбора пластика совместно с компанией SYNERGETIC. Мероприятие прошло 18-20 апреля в Санкт-Петербурге.

В экспозиции XIX международной выставки «ЖКХ России» «ГК «СТТ» представила современные транспортные средства, отвечающие актуальным задачам и условиям для обеспечения эффективной работы жилищно-коммунальных служб. Среди экспонатов, с которыми гости могли ознакомиться на стендах компании:

Мусоровоз на базе «Валдай NEXT» (стенд Е6) – компактный автомобиль с вместительным кузовом объемом 6 м³, предназначенный для сбора мусора в стесненных условиях мегаполиса с возможностью перегрузки в крупногабаритные мусоровозы или пункты переработки ТКО. Небольшие габариты шасси увеличивают маневренность автомобиля в условиях ограниченного пространства и упрощают проезд по узким дворам. В машине присутствует мусоросборочный компактор, позволяющий перевозить до 3200 кг отходов и выполненный из толстолистовой стали с дополнительным усилением стенок ребрами жесткости. В комплектации надстройки предусмотрены светодиодная фара подсветки рабочей зоны, а также проблесковый маяк. За счет двух опор, установленных на шасси машины, осуществляется поддержка баланса транспортного средства при разгрузке или перегрузке автомобиля.



(стенд Е6) – компактный автомобиль с вместительным кузовом объемом 6 м³, предназначенный для сбора мусора в стесненных условиях мегаполиса с возможностью перегрузки в крупногабаритные мусоровозы или пункты переработки ТКО. Небольшие габариты шасси увеличивают маневренность автомобиля в условиях ограниченного пространства и упрощают проезд по узким дворам. В машине присутствует мусоросборочный компактор, позволяющий перевозить до 3200 кг отходов и выполненный из толстолистовой стали с дополнительным усилением стенок ребрами жесткости. В комплектации надстройки предусмотрены светодиодная фара подсветки рабочей зоны, а также проблесковый маяк. За счет двух опор, установленных на шасси машины, осуществляется поддержка баланса транспортного средства при разгрузке или перегрузке автомобиля.

Комбинированная дорожная машина «Газон NEXT» (стенд В7) – автомобиль для уборки дорожной сети и круглогодичного обслуживания городских территорий. Небольшие габариты и маневренность транспортного средства позволяют удовлетворить высокие требования к качеству содержания дорог и улиц в городе. Благодаря навесному оборудованию комбинированную дорожную машину (КДМ) «Газон NEXT» можно использовать в зимний период для патрульной снегоочистки проезжей части, распределения противогололедных материалов (пескосоли, увлажненной соли, жидких хлоридов) с помощью системы автоматической дозировки реагентов, расчистки от снега дворовых территорий, автобусных остановок и площадок для отдыха, уборки и смета отработанных противогололедных материалов с проезжей части. В летний период машина безукоризненно справляется с поливкой и мойкой дорожного полотна, элементов обстановки дорог, дорожных знаков, сметанием мусора с проезжей части и закачкой воды из водоема. Комбинированная дорожная машина «Газон NEXT» также оснащена системой управления навесным оборудованием с контролем из кабины водителя непосредственно при движении автомобиля.



В рамках деловой программы мероприятия ГК «СТТ» организовала сессию «Коммунальные услуги населению: повышение технологичности и эффективности. Клиентоориентированность в современных условиях», на которой выступили:

Дарья Шорина, директор АНО «Институт развития городской среды Нижегородской области», прокомментировала общие тенденции развития отрасли и требования, которые сегодня предъявляются к технике для эффективной работы жилищно-коммунальных служб.

директор АНО «Институт развития городской среды Нижегородской области», прокомментировала общие тенденции развития отрасли и требования, которые сегодня предъявляются к технике для эффективной работы жилищно-коммунальных служб.

Наталья Плетникова , начальник управления развития продаж ГК «СТТ», рассказала о перспективах развития автомобильной техники для работы коммунальных служб, а также о едином транспортном решении, предлагаемом ГК «СТТ» для сферы ЖКХ.

, начальник управления развития продаж ГК «СТТ», рассказала о перспективах развития автомобильной техники для работы коммунальных служб, а также о едином транспортном решении, предлагаемом ГК «СТТ» для сферы ЖКХ.

Алексей Шегуров , руководитель коммерческой службы «Саранского завода автосамосвалов» (САЗ), поделился информацией о современных технологиях, использующихся для повышения эффективности работы коммунальной техники.

, руководитель коммерческой службы «Саранского завода автосамосвалов» (САЗ), поделился информацией о современных технологиях, использующихся для повышения эффективности работы коммунальной техники.

Павел Теплов, генеральный директор ООО «Урбаномика», российского разработчика и поставщика инновационного программного обеспечения, рассказал про опыт внедрения телематической системы «Умный город», направленной на рост эффективности парка коммунальной техники.

Максим Головнов, директор по продажам в РФ ГК «Современные транспортные технологии»:

– Вопрос обновления автопарков жилищно-коммунальных служб современной и надежной автомобильной техникой актуален для многих регионов нашей страны. Участие в XIX международной выставке «ЖКХ России» позволило нам встретиться с представителями крупных компаний и обсудить стратегически важные вопросы, которые касаются развития отрасли и повышения качества работы коммунальных служб. В рамках выставочной экспозиции мы представили специальную технику ГАЗ, отличающуюся высоким уровнем удобства и эффективности эксплуатации в условиях плотной городской застройки. Мы надеемся, что наши транспортные решения окажут положительное влияние на благоустройство многих районов.

В качестве дополнительной активности ГК «СТТ» совместно с компанией SYNERGETIC представила экопросветительский проект «Экомобиль», в рамках которого на специальной площадке «ЖКХ России» был организован мобильный пункт приема вторсырья на переработку (стенд Н3). С 18 по 20 апреля гости и участники выставки могли сдать пластик и получить в подарок экологичные средства для дома и семьи марки SYNERGETIC. За сбор полезных отходов и дальнейшую транспортировку в пункт переработки отвечала электрическая Газель e-NN, экологичный автомобиль, не оставляющий углеродный след и абсолютно безопасный для окружающей среды.

Весной этого года в рамках партнерства ГК «СТТ» и SYNERGETIC специальные экомобили появятся на улицах Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода. Спецтранспорт будет перемещаться по районам городов для сбора у жителей вторсырья. Цель проекта «Экомобиль» – повысить эффективность использования ресурсов и помочь людям сформировать экологически осознанный образ жизни. Собирать вторсырье на переработку будут электрическая Газель e-NN и компактные фургоны «Соболь NN», высокая маневренность которых позволяет беспрепятственно передвигаться в условиях плотной городской застройки.

Пять дней в неделю автомобиль будет переезжать с точки на точку по заранее определенному маршруту и в течение нескольких часов ждать всех желающих принести пластиковые отходы на переработку. Встретить электромобиль «Газель e-NN» горожане также смогут на всех знаковых мероприятиях своего города, где будут открыты специальные экологичные зоны для приема вторсырья. График мероприятий, расписание и маршруты передвижения экомобилей будут опубликованы на сайте проекта «Экомобиль».

Также до конца года экопроект начнет работать в Республике Беларусь и Казахстане.