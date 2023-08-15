ГК «СТТ» запускает конкурс видео и фотографий «Машина нового времени»

ГК «Современные транспортные технологии», крупнейший дистрибьютор коммерческой и пассажирской техники, проводит конкурс видео и фотографий «Машина нового времени». Победители получат сертификаты на покупку автомобилей, произведенных на Горьковском автозаводе, топливные карты и возможность встретиться с гоночной командой «ГАЗ Рейд Спорт».

ГК «СТТ» объявляет о запуске творческого конкурса «Машина нового времени», который проходит сразу в двух номинациях – «Лучшее фото» и «Лучшее видео». К участию в конкурсе приглашаются все желающие лица, достигшие 18 лет. Материалы принимаются до 7 октября включительно.

Условия конкурса

Для участия в конкурсе нужно разместить на личной странице ВКонтакте фото или видео с одной из следующих моделей: «Газель NEXT», «Газель NN», «Газон NEXT», «Валдай NEXT», «Соболь 4х4», «Соболь NN», «Валдай 8», «Садко NEXT». К участию в конкурсе допускаются работы про автомобили от 2013 года выпуска и моложе. Все материалы требуется выполнять в высоком качестве – не допускаются «пиксельные» фотографии в низком разрешении, а также видеоролики с плохим качеством звука или иными дефектами.

В описании также необходимо кратко рассказать о себе и о том, как машина помогает в работе и жизни. Чтобы материалы заметили, нужно поставить хештэг #машинановоговремени, отметить группу ВКонтакте https://vk.com/gap_automobiles, а после публикации – отправить ссылку на оригинал фото или видео на почту [email protected].

Конкурс «Машина нового времени» дает возможность увидеть необычное в повседневных вещах и помогает автолюбителям раскрыться с творческой стороны. Среди всех работ будут выбраны самые креативные, а победители получат достойные награды, поэтому мы ожидаем большое количество заявок Михаил Бахтарин директор по развитию и маркетингу ГК «Современные транспортные технологии»

Призовой фонд

В каждой номинации будет определено пять победителей, которые получат следующие призы:

1 место – сертификат на покупку автомобиля, произведенного на Горьковском автозаводе с возможностью доплаты;

2 место – организация поездки на встречу с командой ГАЗ Рейд Спорт;

3 место – топливная карта номиналом 15 000 рублей;

4 место – топливная карта номиналом 10 000 рублей;

5 место – топливная карта номиналом 5 000 рублей.

Примечание: Регламент конкурса допускает участие лиц, которые не являются владельцами автомобилей, запечатленных на креативных материалах. В подобном случае организаторы конкурса рекомендуют заретушировать государственные регистрационные знаки на упоминаемом транспортном средстве. Полный список требований к конкурсным материалам размещен здесь: https://azgaz.ru/fotokonkurs/