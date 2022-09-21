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Гонки на автомобилях «ГАЗ»: как прошёл конкурс «Лучший водитель грузовика»

21.09.2022 37 0 0

20 сентября в Уфе завершился Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель грузовика». ГК «Современные транспортные технологии», дистрибьютор техники марки ГАЗ, выступила партнером соревнований и предоставила внедорожные грузовики «ГАЗон NEXT» для скоростной гонки участников в категории «Автомобили до 10 тонн». Конкурс проходил в Уфе с 18 по 20 сентября по инициативе Министерства транспорта Российской Федерации.

 

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В ходе соревнований, проведенных при поддержке ГК «СТТ», 50 участников со всей страны провели заезд на автомобилях «ГАЗон NEXT» в модуле «Скоростное маневрирование». Гонка на машинах грузоподъёмностью от 3,5 до 10 тонн проходила на территории спортивного комплекса «Уфа-Арена». Победитель и призеры конкурса получили денежные награды от ГК «СТТ».

Помимо скоростного заезда, гости мероприятия смогли лично ознакомиться с автомобилями, участвовавшими в гонке. В первый день конкурса ГК «СТТ» провела показ внедорожных грузовиков «ГАЗон NEXT». Кроме того, на площадке конкурса была представлена профессиональная гоночная машина «Садко NEXT», выступающая в соревнованиях по ралли-рейдам в составе гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт». Посетители смогли оценить сочетание стиля и мощи спортивного дизайна при сохранении узнаваемых, традиционных элементов техники ГАЗ.  Помимо знакомства с автомобилем, гости и участники соревнований получили возможность пообщаться с представителями команды и получить ценные советы по участию в гонках.

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Конкурс «Лучший водитель грузовика» стал частью международного конгресса «Транспорт и строительство». Одна из ключевых целей мероприятия – познакомить гостей из разных стран с современными решениями в области транспорта и дорожного строительства. В ходе конгресса ГК «СТТ» провела демонстрацию техники ГАЗ, которая решает различные задачи государственных муниципальных предприятий и бизнеса. Среди представленных автомобилей: автобус CITYMAX 9, полностью соответствующий программе «Доступная среда», комбинированная дорожная машина на шасси «ГАЗон NEXT», техника для сферы ЖКХ (мусоровоз и эвакуатор «Валдай NEXT»), полноценный передвижной ресторан — фудтрак на базе «ГАЗель NN». Выставочную экспозицию посетил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Олег Марков, генеральный директор «ГК «Современные транспортные технологии»: 

- Прошедший конгресс объединил в себе много событий, посвященных развитию транспортной и строительной отраслей. Для нашей компании это мероприятие стало отличной возможностью показать гостям из разных стран передовую технику марки «ГАЗ», пообщаться с коллегами и клиентами и обсудить развитие дорожно-транспортной сферы. Мы также были рады поддержать конкурс «Лучший водитель грузовика», который стал серьезным испытанием для всех участников. Хотел бы отдельно отметить высокий уровень мастерства в управлении грузовой техникой, который показали водители в условиях скоростного заезда. Нам было особенно приятно наградить призеров и победителей настоящих профессионалов».

Алексей Васильков, председатель жюри конкурса, заместитель председателя организационного комитета конкурса:

- Наш конкурс направлен на совершенствование профессиональных знаний, повышение роли и популяризации профессии водителя грузового автомобильного транспорта, формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения. Это важно не только для работников сферы грузовых перевозок, но и для безопасности самих водителей и пешеходов. Мы рады стать частью важного федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и таким образом внести свой вклад в его реализацию. Мы верим, что проекты такого уровня играют большую роль в формировании коллективного сознания относительно безопасности на дорогах.

Россия коммерческий транспорт ГАЗ

 

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