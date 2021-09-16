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Шина Goodyear UltraGrip Performance+ для легковых автомобилей стала победителем зимнего теста, проведенного журналом Auto Bild (Auto Bild Sportscars (GER), 11-й выпуск, ноябрь 2019 г), обойдя 11 аналогичных продуктов других производителей. В модели UltraGrip Performance+ SUV используется та же признанная независимыми экспертами технология, но теперь в формате, подходящем для автомобилей класса SUV.

Растущий рынок кроссоверов и внедорожников

Рынок зимних шин премиум-класса для сегмента SUV показывает самый быстрый рост в отрасли. Водители, которые ждут от своего кроссовера или внедорожника маневренности, выбирают шины, соответствующие их представлениям о безопасности и надежном сцеплении с дорожной поверхностью. В результате за последнее десятилетие сегмент SUV вырос на 8% (источник: данные ETRMA по странам Европы, включая Россию, и внутреннее исследование продаж новых автомобилей в Европе (без учета Ближнего Востока и Африки)). Согласно прогнозам, рост продаж шин с посадочным диаметром 19” дюймов и более в период с 2019 по 2024 год составит 8%.

Для UltraGrip Performance+ SUV компания Goodyear разработала комплекс технологий, достойный лидера рейтинговой таблицы зимних шин.

Инженерам Goodyear удалось увеличить потенциал пробега на 13%, а также улучшить эксплуатационные характеристики в любых зимних условиях (внутренний тест по сравнению с предшественником).

С UltraGrip Performance+ SUV это стало возможным благодаря использованию следующих технологий:

Технология Mileage Plus: высокая эластичность протектора обеспечивает повышенную стойкость к износу, что значительно увеличивает срок службы и потенциал пробега шины.

Технология Winter Grip: новая резиновая смесь позволяет шине сохранять эластичность в условиях очень низких температур, улучшая сцепление на снегу и на льду.

Технология Traction Protect: Резиновая смесь с применением специальных смол снижает степень деформации шины, а также повышает способность к восстановлению исходной формы. Данное технологическое решение обеспечивает более точную передачу тяговых сил.

Лоран Колантонио (Laurent Colantonio), директор по технологиям легковых шин Goodyear регион Европа, Ближний Восток и Африка, отмечает: «В шине UltraGrip Performance+ SUV сочетаются наши лучшие зимние технологии и накопленный опыт в разработке шин для SUV, полноприводных автомобилей и внедорожников. Многие водители выбирают данные автомобили из-за стремления к безопасности, улучшенному сцеплению с дорожным полотном и маневренности. Шина UltraGrip Performance+ SUV призвана подарить водителям уверенность на дороге в самых суровых зимних условиях».

Новинка доступна в 33 типоразмерах с посадочным диаметром от 16” до 20” дюймов. Линейка охватывает широкий спектр кроссоверов и внедорожников – от компактных городских автомобилей до крупногабаритных полноприводных автомобилей премиум-класса.

