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  • Госдума РФ снова отклонила законопроект со штрафами за опасное вождение

Госдума РФ снова отклонила законопроект со штрафами за опасное вождение

02.02.2024 33 1 0

Согласно инициативе, лихачей на дорогах можно было бы наказывать либо взысканием на сумму до 10 тыс. рублей, либо лишением прав на срок до года.

Термин «опасное вождение» был внесён в Правила дорожного движения ещё в 2016 году. Предполагалось, что это позволит наказывать лихачей, которые сознательно игнорируют правила поведения на дороге: речь идёт о таких маневрах как резкое торможение перед другой машиной, игра в «шашечки» (резкие перестроения между полосами движения), несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, препятствование обгону и другие.

Ожидалось, что следом будут внесены поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, согласно которым и будут наказывать лихачей. В 2017 году соответствующий проект поправок к кодексу был одобрен в первом чтении, но позже он «забуксовал». В результате наказание для таких водителей по-прежнему так и не появилось в КоАП.

С очередным законопроектом на эту тему представители фракции ЛДПР выступили прошлым летом. По мнению депутатов, в КоАП необходимо внести новую статью – «Умышленное опасное вождение». Документ предполагал, что пойманного в первый раз водителя оштрафуют на 5 тыс. рублей, а за повторное нарушение (совершённое в течение одного года) предлагалось либо взимать до 10 тыс. рублей, либо временно лишать водительских прав – на срок до одного года.

Ещё в апреле 2023 года думский комитет по госстроительству счёл, что термин «опасное вождение» является слишком сложным для понимания. Предполагается, что это может повлечь «его расширительное толкование при рассмотрении дел». На основании этого и отклоняются связанные с этим нарушением ПДД поправки к КоАП. Однако в ЛДПР всё равно внесли новый законопроект, чтобы устранить имеющийся правовой пробел.

По словам главы комитета по социальной политике Ярослава Нилова, инициаторы согласны с тем, что критерии «опасного вождения» в ПДД являются «размытыми», так что они предлагают наказывать автомобилистов-лихачей только при наличии видеодоказательств нарушения, а также исключительно по решению суда. То есть дорожные камеры в автоматическом режиме выносить штрафы за «опасное вождение» не будут.

Однако, как сообщает «Коммерсант», Госдуму РФ эти условия не убедили в необходимости внесения поправок в КоАП. О том, что новая концепция изменений не поддерживается, заявил член думского комитета по госстроительству Юрий Петров («Единая Россия»). В своём заключении депутаты отметили, что термин содержит «элемент правовой неопределённости». Они отметили, что сначала нужно подкорректировать его формулировку в ПДД, но соответствующих предложений пока не поступало.

Напомним, большинство штрафов водителям сейчас выносится в автоматическом режиме с помощью комплексов фиксации нарушений ПДД. Некоторые из устройств являются частными: владельцы получают с собранных штрафов определённый процент. Недавно стало известно о том, что Госдума РФ ﻿ отклонила законопроект, отправляющий под запрет частные камеры на российских дорогах﻿. В отзыве указывалось, что предложенные инициаторами поправки «недостаточно обоснованы».

Россия авто и общество ПДД законы

 

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1 комментарий
02.02.2024 18:04
Юрий

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