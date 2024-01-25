Законопроект, отправляющий под запрет частные камеры на российских дорогах, был отклонён

Госдума РФ рассмотрела законопроект, который в июле 2023 года был внесён депутатами и сенаторами от фракции ЛДПР. Инициаторы предложили узаконить поправки к КоАП, которые введут специальное условие для вынесения штрафов водителям с дорожных камер: используемые устройства должны находиться в собственности субъектов федерации или федеральных властей. Кроме того, предполагалось, что правительство РФ должно определить требования к «функциональным свойствам» комплексов фиксации, а также порядок их установки.

В случае одобрения этой инициативы под запретом оказались бы дорожные камеры, которые используются в рамках концессионных соглашений, а также арендуются у частных компаний. По мнению авторов законопроекта, у владельцев таких комплексов фиксации нарушений имеется заинтересованность в том, чтобы фиксировать как можно большее количество нарушений; в пояснительной записке отмечается, что собственники камер могут использовать «различные методы для увеличения доходности».



В качестве примера приводятся случаи, когда камеры устанавливают на тех участках, где водители часто незначительно превышают скорость, в том числе из-за неправильной организации движения. Ещё бывают случаи, когда нарушения ПДД водителями фиксируются с нарушением процедур. Нередко автовладельцам оказывается проще заплатить ошибочный штраф, чем обжаловать его.

Как сообщает «Коммерсант», Госдума РФ отклонила законопроект, запрещающий использование в РФ частных комплексов фиксации нарушений ПДД. При этом член комитета по госстроительству Николай Брыкин отметил, что инициатива «имеет позитивную оценку». Ещё он добавил, что предложение может быть поддержано в случае, если поправки будут внесены к закону «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности».



В отзыве на законопроект правительство указало на то, что предложенные поправки «недостаточно обоснованы». Ещё отмечается, что вариант, на котором настаивают депутаты, не исключает того, что камеры могут использовать «иные» физические или юридические лица в случае аренды оборудования у госструктур.

По словам эксперта по системам фиксации нарушений Григория Шухмана, власти регионов используют концессию, чтобы снизить расходы на установку дорожных камер. Он также считает, что региональные власти тоже заинтересованы в поступлении средств от штрафов в бюджеты, поэтому кому именно принадлежат устройства, не так важно. Эксперт считает, что «надо добиваться исключения коммерческой заинтересованности в принципе».



Стоит напомнить, что в начале грядущей осени в силу вступят поправки к закону об автодорогах, регулирующие установку комплексов фиксации нарушений ПДД. Согласно им, камеры можно будет размещать только в определённых местах: к ним относятся аварийно-опасные участки, дороги с выделенной полосой, места дорожных работ с временными ограничениями, пешеходные переходы и т.д. Ещё начнёт действовать норма, при которой зона контроля камеры за городом должна начинаться не ранее чем через 150 – 300 метров после знака «Фотовидеофиксация», а в населенном пункте – не ранее чем через 100 метров. Штраф с камеры в случае нарушения этого правила можно будет отменить.