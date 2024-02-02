Great Wall готовит роскошный седан для борьбы с Hongqi, Cadillac и Rolls-Royce

Great Wall Motor (GWM) уже не первый год пытается запустить новый седанный бренд, очередная попытка фигурирует в китайских СМИ как ZX-бренд, его дебютной моделью станет роскошный 5,5-метровый седан.

Компания GWM известна в первую очередь своими кроссоверами, внедорожниками и пикапами, а между тем ещё в первой половине 1990-х она начала выпуск нелегальных копий японских седанов Nissan Cedric и Toyota Crown, творческих их переосмысливала и стилизовала под модели более престижных марок — например, Rolls-Royce.

В 2000-х у GWM появился легковой суббренд Voleex, под которым она произвводила недорогие машины, стилизованные под модели Fiat, Honda, Scion и Toyota, но в 2016 году он ушёл с рынка из-за низкого спроса и переформатирования китайского авторынка — большим китайским компаниям стало неприлично делать нелегальные копии зарубежных моделей и одновременно начали бурно развиваться собственный дизайн и собственная конструкторская школа (впрочем, надо признать, что развивалась она и продолжает развиваться благодаря широкому привлечению западных специалистов).

Salon Mecha Dragon, ныне Ora Sar

В 2018 году GWM запустила уже известный в России легковой NEV-бренд Ora, под ним выпускаются округлые хэтчбеки, лифтбеки и седаны, отдалённо напоминающие Mini, VW Beetle и Porsche. К бренду Ora отошла также первая модель несостоявшего бренда Salon — угловатый электроседан Mecha Dragon образца 2021 года, теперь он называется Ora Sar, но его продажи пока не начались.



Great Wall Chaopai/Futurist

Похожий на Волгу ГАЗ-21 седан Great Wall Chaopai/Futurist, представленный в 2020 году на Пекинском автосалоне, серийным так и не стал. Мелькавшие два года назад в Сети патентные снимки «четырёхглазого» седана под маркой Wey тоже оказались пустышкой — во всяком случае, на текущим момент.



Эскиз седана ZX от GWM

Сегодня китайский журнал Autohome распространил эскиз дебютной модели нового дочернего бренда GWM, получившего кодовое имя ZX (коммерческое имя наверняка будет иным), он будет выпускать престижные легковые модели в быстро растущем сегменте NEV китайского авторынка и стоять во внутрикорпоративной иерархии на ступень выше бренда Ora. Аббревиатура NEV, напомни, расшифровывается как New Energy Vehicle, она объединяет электромобили, plug-in гибриды и водородные автомобили.



Cadillac CT6 1 / 3 Rolls-Royce Ghost 2 / 3 Rolls-Royce Phantom 3 / 3

Дебютная модель ZX-бренда будет представительским седаном с габаритной длиной около 5,5 м, в профиль он напоминает одновременно Cadillac CT6, Rolls-Royce Ghost и Rolls-Royce Phantom. Подробностей о технике пока нет.



В теории ZX-бренд может составить конкуренцию набирающему популярность премиальному бренду Hongqi от FAW, но вряд ли достигнет харизмы уровня Cadillac и Rolls-Royce, как бы ни пытался копировать их стиль. Впрочем, поживём — увидим.

