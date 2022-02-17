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Great Wall готовит к премьере седан: модель впервые попалась шпионам

17.02.2022 209 0 0

Предполагается, что «четырехдверка» появится в линейке премиального суббренда Wey. Новинка отличится ретродизайном, кроме того, ее, вероятно, предложат в виде гибрида.

 

Под принадлежащими концерну Great Wall марками сегодня выпускают кроссоверы, внедорожники, пикапы и электрохэтчбеки – и ни одного классического седана. Последнюю «четырехдверку» – Great Wall Voleex С30 – сняли с производства еще несколько лет назад из-за низкого спроса. И все же китайский автогигант решил вернуться в этот сегмент. Первый намек появился в 2020-м, когда представили шоу-кар Chaopai в ретростиле. А осенью прошлого года на автосалоне в Гуанчжоу с концептуальным брутальным седаном дебютировал новый суббренд Great Wall – Salon. Но еще раньше в Сеть выложили патентные изображения «четырехдверки» другой марки – премиальной Wey. Так вот теперь в китайской соцсети Weibo опубликованы «живые» фото грядущего Вея, хотя машина и спрятана под пологом: модель с патентных картинок в застуканной «четырехдверке» выдают колеса.

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В облике безымянной пока новинки прослеживаются черты различных версий Nissan Skyline из 70-х годов прошлого века – например, круглая оптика. Другие «фишки» — безрамочная радиаторная решетка, зеркала на отдельных ножках и выдвижные ручки дверей. Салон же наверняка сделали современным, то есть ждем виртуальные приборы и крупный тачскрин мультимедийной системы.

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Скорее всего, в основе седана Wey лежит свежая платформа Lemon, на которой базируются все последние новинки Great Wall. Считается, что модель предложат в виде гибрида, но и «традиционный» вариант исключать нельзя.

В продажу «четырехдверка» должна поступить в этом году. Кстати, есть версия, что седан окажется и не Веем вовсе – мол, Great Wall создаст очередной суббренд.

Между тем дела у китайского «премиума» идут не очень. Напомним, марка Wey была основана в 2016 году, поначалу ее линейка состояла из кроссоверов VV5, VV6 и VV7, вдобавок именно под этим брендом дебютировал популярный внедорожник Tank 300. Но затем «трехсотку» из гаммы Вея изъяли (эта модель дала название другой марке – Tank), а на смену кроссам семейства VV пришли паркетники «кофейной» серии – Mocha (то есть «мокка»), Macchiato и Latte. По данным самого концерна Great Wall, результат Wey по итогам 2021 года – 58 363 единицы против 78 500 машин, проданных годом ранее.

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