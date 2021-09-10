Great Wall вернется к седанам: бренд Wey готовит модель в стиле Nissan Skyline из прошлого

Готовую встать на конвейер или и вовсе серийную машину от премиальной марки ждут в следующем году. Скорее всего, у новинки будет гибридная версия.

Под принадлежащими концерну Great Wall брендами сегодня выпускают кроссоверы, внедорожники, пикапы и электрохэтчбеки – и ни одного седана. Последнюю «четырехдверку» — Great Wall Voleex С30 – сняли с производства еще несколько лет назад из-за низкого спроса. Тем не менее, компания решила вернуться в этот сегмент. Первый намек появился в минувшем году, когда китайцы представили концептуальный седан Chaopai в ретростиле. А весной 2021-го о «камбэке» четырехдверных автомобилей было объявлено официально: такие легковушки войдут в гамму премиальной марки Wey. Теперь же раскрыт дизайн одной из грядущих премьер, патентные изображения опубликовало местное издание Cheshi.

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Судя по всему, увлечение Great Wall ретродизайном – это надолго. Напомним, прежде подобный стиль был «фишкой» в основном электрической марки Ora, но в конце августа дебютировал концепт Wey в стиле машин 40-50-х годов прошлого века (его производитель относит к SUV). «Четырехдверку» же из-за круглой оптики и общих очертаний сами местные СМИ сравнивают с различными версиями Nissan Skyline из 70-х.



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Другие особенности экстерьера – безрамочная радиаторная решетка, зеркала на отдельных ножках и выдвижные ручки дверей. Обратите внимание: ручки расположены рядом, стало быть, задние двери распахиваются против хода движения. Скорее всего, перед нами еще концепт, но товарная версия должна многое от него перенять. И раз уж Wey считается «премиумом», то и «суицидальные» двери вполне могут перекочевать на серийный седан.



А вот салон наверняка будет современным – с виртуальной «приборкой» и крупным сенсорным экраном мультимедийной системы.



Вероятно, в основе седана лежит свежая платформа Lemon, на которой базируются все последние новинки концерна General Motors. Местные профильные медиа пишут, что «четырехдверку» Wey предложат и только с ДВС, и в виде гибрида. Других подробностей о начинке пока нет.

Nissan Skyline 2000GT-R Sedan'1969-1970 и Skyline 2000GT-X Coupe’1972-1975 1 / 3 Nissan Skyline 2000GT-R Sedan'1969-1970 и Skyline 2000GT-X Coupe’1972-1975 2 / 3 Nissan Skyline 2000GT-R Sedan'1969-1970 и Skyline 2000GT-X Coupe’1972-1975 3 / 3

Седан должны представить уже в следующем году, тогда же его могут отправить в серию. По предварительным данным, в линейке Wey будут и другие «четырехдверки», кроме того, ожидаются минивэны.

