Новинки ×
  • Great Wall вернется к седанам: бренд Wey готовит модель в стиле Nissan Skyline из прошлого

Great Wall вернется к седанам: бренд Wey готовит модель в стиле Nissan Skyline из прошлого

10.09.2021 106 0 0

Готовую встать на конвейер или и вовсе серийную машину от премиальной марки ждут в следующем году. Скорее всего, у новинки будет гибридная версия.

 

Под принадлежащими концерну Great Wall брендами сегодня выпускают кроссоверы, внедорожники, пикапы и электрохэтчбеки – и ни одного седана. Последнюю «четырехдверку» — Great Wall Voleex С30 – сняли с производства еще несколько лет назад из-за низкого спроса. Тем не менее, компания решила вернуться в этот сегмент. Первый намек появился в минувшем году, когда китайцы представили концептуальный седан Chaopai в ретростиле. А весной 2021-го о «камбэке» четырехдверных автомобилей было объявлено официально: такие легковушки войдут в гамму премиальной марки Wey. Теперь же раскрыт дизайн одной из грядущих премьер, патентные изображения опубликовало местное издание Cheshi.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Судя по всему, увлечение Great Wall ретродизайном – это надолго. Напомним, прежде подобный стиль был «фишкой» в основном электрической марки Ora, но в конце августа дебютировал концепт Wey в стиле машин 40-50-х годов прошлого века (его производитель относит к SUV). «Четырехдверку» же из-за круглой оптики и общих очертаний сами местные СМИ сравнивают с различными версиями Nissan Skyline из 70-х.

1 / 2
2 / 2

Другие особенности экстерьера – безрамочная радиаторная решетка, зеркала на отдельных ножках и выдвижные ручки дверей. Обратите внимание: ручки расположены рядом, стало быть, задние двери распахиваются против хода движения. Скорее всего, перед нами еще концепт, но товарная версия должна многое от него перенять. И раз уж Wey считается «премиумом», то и «суицидальные» двери вполне могут перекочевать на серийный седан.

А вот салон наверняка будет современным – с виртуальной «приборкой» и крупным сенсорным экраном мультимедийной системы.

Вероятно, в основе седана лежит свежая платформа Lemon, на которой базируются все последние новинки концерна General Motors. Местные профильные медиа пишут, что «четырехдверку» Wey предложат и только с ДВС, и в виде гибрида. Других подробностей о начинке пока нет.

Nissan Skyline 2000GT-R Sedan'1969-1970 и Skyline 2000GT-X Coupe’1972-1975
1 / 3
Nissan Skyline 2000GT-R Sedan'1969-1970 и Skyline 2000GT-X Coupe’1972-1975
2 / 3
Nissan Skyline 2000GT-R Sedan'1969-1970 и Skyline 2000GT-X Coupe’1972-1975
3 / 3

Седан должны представить уже в следующем году, тогда же его могут отправить в серию. По предварительным данным, в линейке Wey будут и другие «четырехдверки», кроме того, ожидаются минивэны.

седан Китай авторынок новинки Wey Great Wall

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Четыре пепельницы, три прикуривателя и 130 тысяч рублей: опыт владения Buick Park Avenue Можно ли купить автомобиль бизнес-класса за сумму, эквивалентную паре тысяч долларов? И чтобы при этом он был на ходу и не требовал существенных вложений? Как ни странно, можно! Правда, бизн... 4682 0 2 09.09.2021
Статьи / Авто с пробегом Opel Insignia с пробегом: живительная оцинковка, грязевые карманы и «взрослая» электрика С моделью Insignia Opel пытался войти в сегмент «недопремиума», предложив чуть более доступный, чем у «старших немецких братьев», автомобиль, при этом имеющий отличный набор опций и вполне «... 3195 0 2 08.09.2021
Статьи / Путешествия План, ночлег, комфорт, инструмент и… газ: 5 вещей, о которых должен помнить автотурист Ох, в какое непростое время мы живем! Только мы успели привыкнуть к тому, что мир прекрасен, разнообразен и доступен, как ковид закрыл границы, поломал всю индустрию отдыха и заставил миллио... 630 0 11 08.09.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 57595 6 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 57359 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Назад в 1968-й: опыт владения Chevrolet Camaro SS Есть мнение, что Camaro XXI века хорош только тем, что дети узнают в нём «Бамблби» из «Трансформеров», а девушки чувствуют во владельце настоящего мачо. А так, мол, он «ненастоящий», дёшево... 32828 10 18 13.05.2021
Обсуждаемое
77 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings