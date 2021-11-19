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  • Salon Mecha Dragon: брутальный и «умный» седан от нового суббренда Great Wall

Salon Mecha Dragon: брутальный и «умный» седан от нового суббренда Great Wall

19.11.2021 94 0 0

Модель с необычным дизайном станет первенцем очередного суббренда китайской компании. Это мощный электрокар с автопилотом, и дешевым он не будет.

 

Еще в конце прошлого года концерн Great Wall зарегистрировал фирму под названием Shanghai Salon Zhixing Industrial Co. Теперь же выяснилось, что Salon – это новая марка автогиганта из Поднебесной, и создана она для дорогих «электричек» и водородных автомобилей. Свою первую модель «зеленый» премиум-бренд продемонстрировал на открывшемся сегодня в Гуанчжоу автосалоне, ею оказался большой электрический седан Mecha Dragon.

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У Дракона нарочито грубый облик, как у грядущих Танков (Tank – внедорожный суббренд Great Wall), безрамочные двери и четырехпоршневые тормозные суппорты Brembo. Точные габариты пока не названы, известно лишь, что длина составляет примерно 5 метров.

Эмблема марки Salon

В салоне – ровный пол, перед водителем установлен отдельный экран, а тачскрин мультимедийной системы занимает почти всю переднюю панель. Также брутальный седан объявлен первой в мире моделью с автопилотом, у которого имеются сразу четыре лидара. Еще в арсенале новинки значатся семь камер, двенадцать ультразвуковых радаров, автопарковщик, 5G и система V2X, с помощью которой Дракон сможет обмениваться данными с дорожной инфраструктурой и другими машинами.

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У Salon Mecha Dragon два электромотора (на каждой из осей), суммарная мощность – 544 л.с. и 705 Нм. Седан укомплектован батареей емкостью 115 кВт*ч, заявленный запас хода – 802 км по китайскому стандарту CLTC. В Great Wall утверждают, что «первую» сотню электромобиль наберет за 3,7 секунды.

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На конвейер электроседан должен встать в следующем году, при этом в Гуанчжоу уже объявили предварительную цену на Mecha Dragon из «приветственной» партии с максимальным оснащением (всего выпустят 101 экземпляр): за такой электрокар просят 488 000 юаней, что эквивалентно около 5 522 000 рублей по актуальному курсу. К слову, диапазон цен продукции Salon, как заявили в Great Wall, составит от 400 000 до 800 000 юаней (4 551 000 – 9 102 000 рублей). Экспорт, скорее всего, подразумевается, но вряд эта марка появится в России.

Между тем другой премиальный суббренд Great Wall тоже готовит к премьере седан: ранее в Сеть выложили патентные изображения «четырехдверки» Wey.

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