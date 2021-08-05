Грузовики Hyundai в РФ: в планах телематика и локальное производство самого тяжелого Mighty

Телематическая система на среднетоннажниках корейской марки может появиться уже в этом году, а выход на рынок Mighty EX10 намечен на 2022-й. Одним из главных конкурентов последнего станет Isuzu ELF 9.5.

О том, что в России планируют локализовать сборку грузовика Hyundai Mighty EX10 полной массой 10 300 кг, говорили еще в прошлом году в рамках церемонии старта серийного производства по полному циклу (CKD) на калининградском «Автоторе» Mighty EX8 (7,8 т) и EX9 (8,5 т). Так вот планы эти в силе: как стало известно Kolesa.ru, в нынешнем году к нам должны привезти первый EX10 для сертификации, а начало выпуска в Калининграде намечено на 2022-й, тогда же 10-тонник должен поступить в продажу.

Hyundai Mighty EX10 предложат с дизелем D4GA 3.9 (170 л.с., 608 Нм), причем в российской спецификации он будет соответствовать Евро 5, а не Евро 6: мочевины не будет. Среди систем экологии останутся уже знакомые нам по EX8 и EX9 (у последней версии, кстати, тот же мотор D4GA) система рециркуляции EGR и необслуживаемый катализатор твердых частиц PMC – этого вполне достаточно, чтобы уложиться в Евро 5, поэтому на Mighty нет ни AdBlue, ни сажевого фильтра с необходимостью его прожига.

Также у EX10 усиленные рама и подвеска, пневматические тормоза и колеса 225/75 R17.5. Этот грузовик Hyundai станет прямым конкурентом Isuzu ELF 9.5 полной массой 9500 кг.



Цены и комплектации Hyundai Mighty EX10, понятное дело, раскроют ближе к старту продаж. Тот же ELF 9.5 сегодня стоит от 4 400 000 рублей.

Между тем Hyundai Truck and Bus Rus готовит еще одну обновку для нашего рынка. По информации Kolesa.ru, к концу текущего года грузовики корейской марки могут получить телематическую систему. На данный момент компания выбирает поставщика, и он, как ожидается, будет российским, что должно добавить баллов локализации Mighty на «Автоторе» (сейчас этот показатель составляет где-то 1100 баллов). А вот «легкие» Mighty EX6 и EX7 «прописываться» в РФ пока не собираются: в этом сегменте слишком высокая конкуренция.