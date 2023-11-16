Honda Civic превратился в Mitsuoka M55 с крутым дизайном

Новинка представлена в статусе концепта, но шанс на ее превращение в серийную модель все же есть.

Небольшая японская фирма Mitsuoka была основана в 1968 году, она славится своими моделями с дизайном под ретро, созданными на основе серийных машин других марок. В актуальную гамму, в частности, входят хэтч Viewt и кроссовер Buddy, то есть переделанные Toyota Yaris и RAV4 соответственно. И вот рассекречена новинка – Mitsuoka M55. Это пока еще концепт, его создание приурочено к 55-летнему юбилею компании.

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Mitsuoka M55 Concept представляет собой хэтчбек, он сделан из нынешнего Honda Civic (в Японии Civic-седан не продают). Объявлено, что дизайнеры вдохновлялись американскими маслкарами из 1970-х. При этом у новинки радиаторная решетка и круглые двойные фары в стиле современного Dodge Challenger. А на багажной двери есть ребристая накладка. От исходного Civic хэтч M55 Concept также отличился бамперами и задними фонарями. Внутри же модель повторила донорскую Хонду, разве что на руле теперь красуется эмблема Mitsuoka, да кресла обиты светло-синей кожей с крупными отверстиями с металлической окантовкой.

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Про технику ни слова. Впрочем, и так понятно, что она от Honda, вопрос лишь в том, «традиционный» ли это вариант или гибрид. Стандартный хэтчбек Honda Civic в Японии доступен с бензиновой турбочетверкой 1.5 (182 л.с.), у гибридной пятидверки установка e:HEV на основе атмосферника 2.0.



Сверху — исходный Honda Civic, снизу — Mitsuoka M55 Concept

Mitsuoka M55 Concept будут показывать в выставочных залах компании до конца января следующего года. Фирма уже заявила, что планов довести модель до конвейера «в настоящее время нет». Однако на специальном сайте хэтча имеется окошко для обратной связи, и местные профильные медиа считают, что если Mitsuoka соберет достаточное количество обращений с просьбой выпустить M55, то компания может сделать хотя бы небольшую партию таких пятидверок.

