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  • Mitsuoka ещё раз улучшила кроссовер Buddy, который сделан из Toyota RAV4

Mitsuoka ещё раз улучшила кроссовер Buddy, который сделан из Toyota RAV4

07.10.2022 230 0 0

Ретроверсии паркетника Тойоты досталось новое оборудование. Желающих приобрести модель по-прежнему много.

 

Первый в своей истории SUV небольшая японская фирма Mitsuoka, которая славится мелкосерийными моделями с дизайном «под ретро», представила осенью 2020-го, тогда же открыли прием заказов. Кросс под именем Buddy (то есть «приятель») сделан на базе Toyota RAV4 актуального поколения, при создании «приятеля» вдохновлялись американскими внедорожниками из 80-х. Паркетник оказался суперуспешным, и дабы удовлетворить спрос, Mitsuoka даже вынуждена была организовать контрактную сборку, партнерами стали местные компании Tonox и Mitsubishi Bus Manufacturing. Тем не менее, согласно сегодняшнему релизу, длинная очередь все еще сохраняется, срок ожидания Buddy – полтора-два года! И все же это не мешает Mitsuoka дорабатывать свой кросс: еще в прошлом году модель получила небольшую порцию обновок, и вот вторая модернизация, но тоже скромная.

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Следом за исходным Toyota RAV4 паркетник Mitsuoka Buddy обрел виртуальную «приборку» и увеличенный дисплей мультимедийной системы: экраны размером 12,3 и 10,5 дюйма соответственно положены дорогим версиям (у исполнений попроще 7-дюймовый дисплей между приборами и мультимедиа с тачскрином на 8-дюймов; ранее у богатых комплектаций был 9-дюймовый планшет мультимедийки). Еще «приятелю» достался видеорегистратор.

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Как и прежде, для кроссовера Mitsuoka Buddy также предусмотрены светодиодная оптика, панорамная крыша со сдвижной секцией, камера заднего вида, круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Технику паркетник делит с RAV4 для японского рынка. «Традиционный» Buddy оснащен бензиновым «атмосферником» 2.0 (171 л.с.) и вариатором Direct Shift-CVT, привод – передний или полный. У переднеприводного гибрида Mitsuoka Buddy бензиновый мотор 2.5 и электромеханический вариатор, суммарная мощность – 218 л.с. А у полноприводного Buddy Hybrid E-Four есть отдельный электродвигатель на задней оси, совокупная отдача такого паркетника – 222 л.с.

Цена посвежевшего Mitsuoka Buddy начинается с отметки в 35 800 долларов, тогда как исходный Toyota RAV4 в Японии сегодня стоит от 20 200 долларов.

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