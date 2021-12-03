Новинки ×
  • Mitsuoka освежила сделанный из RAV4 кросс Buddy, очередь за которым растянулась на два года

Mitsuoka освежила сделанный из RAV4 кросс Buddy, очередь за которым растянулась на два года

03.12.2021 581 0 0

Расширен список стандартного оборудования, плюс кое-что еще по мелочи. Техника прежняя, и она такая же, как у донорского паркетника Тойоты.

 

Первый в своей истории SUV маленькая японская компания Mitsuoka, славящаяся моделями с дизайном «под ретро», представила осенью прошлого года, тогда же был открыт прием заказов. Кроссовер назвали Buddy (то есть «приятель»), он сделан на базе нынешнего Toyota RAV4, и при его создании дизайнеры вдохновлялись американскими внедорожниками из 80-х. Для Mitsuoka паркетник оказался суперуспешным: если изначально планировалось выпускать лишь по 150 единиц в год, то затем производственный план увеличили вдвое. И все равно очередь за Buddy растянулась на два года вперед! В компании готовятся снова нарастить выпуск модели, но сроки и количество пока не названы. При этом сбор заявок продолжается, и теперь клиентам предложен улучшенный кросс, хотя обновок немного.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Итак, Mitsuoka Buddy обзавелся алюминиевыми дисками нового дизайна, камера заднего вида отныне есть во всех комплектациях, вдобавок во всех версиях, за исключением базовой (ST), по умолчанию имеется вентиляция передних кресел. Вот, собственно, и все улучшения. Как и прежде, для модели также предусмотрены светодиодная оптика, мультимедийная система, панорамная крыша со сдвижной секцией, круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

1 / 2
2 / 2

Технику Buddy, разумеется, разделил с местным Toyota RAV4, в новом модельном году ее менять не стали. В Японии «традиционный» кроссовер Mitsuoka доступен с бензиновым «атмосферником» 2.0 (171 л.с.) и вариатором Direct Shift-CVT, привод – передний или полный. У переднеприводного гибрида мотор 2.5 и электромеханический вариатор, суммарная мощность – 218 л.с., а Buddy Hybrid E-Four имеет электродвигатель в приводе задних колес, совокупная отдача такого паркетника – 222 л.с.

1 / 2
2 / 2

Цены выросли: если раньше за кроссовер с дизайном в стиле ретро просили 4 697 000 – 5 899 300 йен (примерно 3 071 000 – 3 858 000 рублей по текущему курсу), то теперь модель стоит от 4 860 900 до 6 087 400 йен (3 179 000 – 3 981 000 рублей). Для сравнения, исходный Toyota RAV4 (он, кстати, только что обновился по подобию евроверсии) в Японии стоит 2 774 000 – 4 106 000 йен (1 814 000 – 2 685 000 рублей).

кроссовер Япония авторынок новинки Mitsuoka Mitsuoka Buddy Toyota Toyota RAV 4

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Жалобно, тоскливо, назойливо: почему воет ГУР и что с этим делать? Трудно сейчас представить, что усилитель рулевого управления был когда-то атрибутом дорогого автомобиля или его устанавливали как опцию. Сейчас он есть на всех автомобилях, а если его вдруг... 104 0 0 03.12.2021
Статьи / Дилер Покупаем автомобиль без допов: остались ли на рынке честные дилеры с хорошими машинами? Как всем известно, купить сегодня машину без навязанного дилерами дополнительного оборудования на сотни тысяч рублей практически невозможно. Вроде бы с этим все смирились, но письмо в редакц... 9400 9 0 02.12.2021
Статьи / Авто с пробегом Mercedes-Benz S-Class W220 с пробегом: почти всегда гнилой кузов и проводка – боль Осенью 2021 года, когда новый седан класса В невозможно купить дешевле миллиона рублей, предложения по S-Class W220 на вторичном рынке начинаются со 100 тысяч, а среднерыночная цена колеблет... 2497 3 2 01.12.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв V12, подруливающая задняя ось и полмашины запчастей: опыт владения BMW 850 CSi Этой «баварской Феррари», сделанной в первую очередь для рынка США, не повезло появиться на свет во время рецессии, вызванной войной в Персидском заливе и колебаниями нефтяных цен. В какой-т... 17565 9 2 29.07.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 16316 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чёрный хром против ржавчины, идеальная АКП и маловато клиренса: тест нового Chevrolet Tahoe Настал праздник на улочке, на которой живут немногочисленные поклонники Больших Американских Внедорожников: в Россию приехали новые Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. И если раньше это был... 15165 3 3 21.07.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings