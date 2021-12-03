Mitsuoka освежила сделанный из RAV4 кросс Buddy, очередь за которым растянулась на два года

Расширен список стандартного оборудования, плюс кое-что еще по мелочи. Техника прежняя, и она такая же, как у донорского паркетника Тойоты.

Первый в своей истории SUV маленькая японская компания Mitsuoka, славящаяся моделями с дизайном «под ретро», представила осенью прошлого года, тогда же был открыт прием заказов. Кроссовер назвали Buddy (то есть «приятель»), он сделан на базе нынешнего Toyota RAV4, и при его создании дизайнеры вдохновлялись американскими внедорожниками из 80-х. Для Mitsuoka паркетник оказался суперуспешным: если изначально планировалось выпускать лишь по 150 единиц в год, то затем производственный план увеличили вдвое. И все равно очередь за Buddy растянулась на два года вперед! В компании готовятся снова нарастить выпуск модели, но сроки и количество пока не названы. При этом сбор заявок продолжается, и теперь клиентам предложен улучшенный кросс, хотя обновок немного.

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Итак, Mitsuoka Buddy обзавелся алюминиевыми дисками нового дизайна, камера заднего вида отныне есть во всех комплектациях, вдобавок во всех версиях, за исключением базовой (ST), по умолчанию имеется вентиляция передних кресел. Вот, собственно, и все улучшения. Как и прежде, для модели также предусмотрены светодиодная оптика, мультимедийная система, панорамная крыша со сдвижной секцией, круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.



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Технику Buddy, разумеется, разделил с местным Toyota RAV4, в новом модельном году ее менять не стали. В Японии «традиционный» кроссовер Mitsuoka доступен с бензиновым «атмосферником» 2.0 (171 л.с.) и вариатором Direct Shift-CVT, привод – передний или полный. У переднеприводного гибрида мотор 2.5 и электромеханический вариатор, суммарная мощность – 218 л.с., а Buddy Hybrid E-Four имеет электродвигатель в приводе задних колес, совокупная отдача такого паркетника – 222 л.с.



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Цены выросли: если раньше за кроссовер с дизайном в стиле ретро просили 4 697 000 – 5 899 300 йен (примерно 3 071 000 – 3 858 000 рублей по текущему курсу), то теперь модель стоит от 4 860 900 до 6 087 400 йен (3 179 000 – 3 981 000 рублей). Для сравнения, исходный Toyota RAV4 (он, кстати, только что обновился по подобию евроверсии) в Японии стоит 2 774 000 – 4 106 000 йен (1 814 000 – 2 685 000 рублей).

