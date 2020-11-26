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  • Сделанный из RAV4 кроссовер Mitsuoka Buddy: салон от донора, дорого и мало

Сделанный из RAV4 кроссовер Mitsuoka Buddy: салон от донора, дорого и мало

26.11.2020 209 0 0

В Японии стартовал прием заказов на паркетник с обликом в стиле американских внедорожников из 80-х годов прошлого года. «Живые» машины придется ждать до лета, к тому же сначала тираж будет ограничен всего 50-ю экземплярами.

 

Экстерьер первого кроссовера в своей истории компания Mitsuoka, славящаяся моделями с дизайном «под ретро», раскрыла в конце октября. Теперь же состоялась полноценная презентация новинки, с комплектациями и ценами. Напомним, паркетник назвали Buddy, что с английского можно перевести как «приятель». Как и остальные актуальные машины марки, SUV не является полностью оригинальной разработкой – за основу взяли Toyota RAV4 последнего поколения.

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При создании Buddy дизайнеры вдохновлялись американскими внедорожниками из 80-х: двухэтажные квадратные фары сливаются с «клетчатой» радиаторной решеткой, еще «японец» получил массивные бамперы (у переднего есть «клыки»), плюс все это обильно покрыто хромом. Сзади в кроссе Mitsuoka модель Тойоты тоже не узнать – багажную дверь заменили, на ней красуется черная плашка с названием компании, номерной знак перенесли ниже, фонари сделали вертикальными. А вот профиль Buddy выдает донорский RAV4. Для модели предусмотрена двухцветная окраска кузова.

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Из-за нового обвеса длина выросла на 130 мм по сравнению с базовым кроссом Тойоты для Японии – теперь 4730 мм. Остальные размеры совпадают с RAV4: ширина – 1865 мм (как у Рафика с пакетом Adventure), высота – 1685 или 1690 мм (зависит от версии), колесная база – 2690 мм. Дорожный просвет Mitsuoka Buddy составляет 190-205 мм, кроссоверу положены 17-, 18- или 19-дюймовые колеса.

Внутри новинка полностью повторяет донорский RAV4, ну разве что у кресел другая обивка. В списке оборудования значатся (в зависимости от комплектации): светодиодная оптика, мультимедийная система с 8- или 9-дюймовым дисплеем, панорамная крыша со сдвижной секцией, круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

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Техника тоже перешла с японского RAV4. «Традиционный» Buddy предложат с бензиновым «атмосферником» M20A-FKS 2.0 мощностью 171 л.с. (207 Нм), который сочетается с вариатором Direct Shift-CVT, привод – передний или полный. В состав установки переднеприводного гибридного кросса Mitsuoka входят мотор A25A-FXS 2.5 (178 л.с., 221 Нм) и электромеханический вариатор, суммарная мощность – 218 л.с., а Buddy Hybrid E-Four имеет электродвигатель в приводе задних колес, совокупная отдача такого паркетника – 222 л.с.

Цена кроссовера Mitsuoka только с ДВС лежит в диапазоне от 4 697 000 до 5 494 500 йен, что эквивалентно примерно 3 395 000 – 3 972 000 рублей по актуальному курсу. Гибрид обойдется в 5 250 300 – 5 899 300 йен (около 3 795 000 – 4 264 000 рублей). Для сравнения, бензиновый Toyota RAV4 стоит от 2 743 000 йен (1 983 000 рублей), гибридный – от 3 343 000 йен (2 416 000 рублей).

Прием заказов на Buddy в Японии уже открыт, но поставки начнутся лишь в июне 2021-го. В следующем году Mitsuoka намерена выпустить всего 50 кроссоверов, затем тираж увеличат до 150 единиц в год. За пределами домашнего рынка SUV, видимо, не появится.

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