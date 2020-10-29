Такой Toyota RAV4 вы ещё не видели: ретро-версия от Mitsuoka

Японская компания Mitsuoka Motor, известная своими эксцентричными автомобилями в стиле ретро, представила переделанный под американские SUV кроссовер Toyota RAV4. Новую конверсию назвали Buddy, что в переводе с английского означает «дружище» или «приятель».

В пятом поколении кроссовер Toyota RAV4 приобрёл довольно-таки грозный, мускулистый вид, благодаря чему смог удержать лидерство в сегменте SUV на своём главном рынке – в США: за первые три квартала этого года здесь продано более 300 тысяч «рафиков». Но в родной Японии в чести куда более миловидный, душевный дизайн, на чём и выезжает компания Mitsuoka Motor. Ещё в 80-х годах прошлого века она стала предлагать свои пародии на классические автомобили (для реплик они недостаточно точны), которые впоследствии прославились далеко за пределами Японии. Были в истории Mitsuoka и оригинальные модели, вроде спорткара Orochi, но всю продукцию объединяла фирменная лупоглазость и изрядная доля эксцентричности. Многие автолюбители и вовсе считают, что Mitsuoka делает машин для фриков.

Buddy – это новый поворот в деятельности компании: прежде Mitsuoka не работала с кроссоверами, хотя давно пора – машины этого типа захватили мир, теперь куда не плюнь – непременно попадёшь в кроссовер.



Toyota RAV4, прошедший через руки стилистов Mitsuoka, спереди стал напоминать внедорожники Chevrolet начала 90-х с их двухэтажной «оптикой» и щедрой хромированной отделкой, а сзади красными вертикальными фонарями Buddy цитирует кроссовер Cadillac SRX десятилетней давности. До кучи дизайнеры Mitsuoka снабдили «рафик» толстыми хромированными бамперами (передний – с «клыками»), плоским капотом и угловатой багажной дверью с контрастной вставкой, а в виде опции предлагаются ностальгические колёса с колпаками, обутые в «зубастые» высокопрофильные покрышки.



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Получившийся образ эклектичен и даже смешон, но своё очарование имеет. Насчёт переделок интерьера пока ничего неизвестно – сегодня Buddy показали впервые, а в продажу он поступит лишь 26 ноября. Вероятно, до этой даты появятся новые подробности.



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Но по части техники сюрпризов ждать не стоит – «потрошки» такие же, как у RAV4 для японского рынка: будет предлагаться версия с 2,0-литровым бензиновым мотором (171 л.с.) и вариатором либо гибрид на базе 2,5-литрового бензинового двигателя (178 л.с.) с электромеханическим вариатором и двумя электромоторами. Цены на Mitsuoka Buddy пока не объявлены.

