Из-за высокого спроса ретроверсию RAV4 от Mitsuoka будут собирать сторонние компании

Первый в своей истории SUV небольшая японская фирма Mitsuoka, которая славится моделями с дизайном «под ретро», представила осенью 2020-го, тогда же открыли прием заказов. Кросс под именем Buddy (то есть «приятель») сделан на базе нынешнего Toyota RAV4, при его создании вдохновлялись американскими внедорожниками из 80-х. Паркетник Mitsuoka оказался сверхуспешным: если изначально планировалось выпускать по 150 единиц в год, то затем производственный план увеличили вдвое. И все равно к моменту начала продаж (лето 2021-го) очередь за Buddy растянулась на два года вперед! Причем принимать заявки компания не перестала, под конец прошлого года кросс даже слегка обновили. Тогда же в Mitsuoka заявили о том, что работают над сокращением срока поставок. И вот решение найдено: объявлено, что выпуск Buddy нарастят за счет контрактной сборки.

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Партнерами Mitsuoka станут местные компании Tonox и Mitsubishi Bus Manufacturing. Первая занимается производством спецтехники и реставрацией машин, вторая фирма выпускает автобусы. К слову, Mitsubishi Bus Manufacturing находится недалеко от Mitsuoka. Но при этом срок ожидания Buddy сократится всего на полгода (то есть до полутора лет).



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Напомним, технику кроссовер делит с японским Toyota RAV4. «Традиционный» Buddy предложен с бензиновым «атмосферником» 2.0 (171 л.с.) и вариатором Direct Shift-CVT, привод – передний или полный. У переднеприводного гибрида мотор 2.5 и электромеханический вариатор, суммарная мощность – 218 л.с. А Buddy Hybrid E-Four имеет электродвигатель в приводе задних колес, совокупная отдача такого паркетника – 222 л.с.



Mitsuoka Buddy

Паркетник Mitsuoka стоит от 4 860 900 йен, что эквивалентно примерно 3 246 000 рублей по текущему курсу. Цена исходного Toyota RAV4 начинается с отметки в 2 774 000 йен – это около 1 852 000 рублей.

