Бизнес ×
  • Из-за высокого спроса ретроверсию RAV4 от Mitsuoka будут собирать сторонние компании

Из-за высокого спроса ретроверсию RAV4 от Mitsuoka будут собирать сторонние компании

03.02.2022 333 0 0

Наращивание производства позволит сократить срок ожидания кроссовера, правда, ненамного.

 

Первый в своей истории SUV небольшая японская фирма Mitsuoka, которая славится моделями с дизайном «под ретро», представила осенью 2020-го, тогда же открыли прием заказов. Кросс под именем Buddy (то есть «приятель») сделан на базе нынешнего Toyota RAV4, при его создании вдохновлялись американскими внедорожниками из 80-х. Паркетник Mitsuoka оказался сверхуспешным: если изначально планировалось выпускать по 150 единиц в год, то затем производственный план увеличили вдвое. И все равно к моменту начала продаж (лето 2021-го) очередь за Buddy растянулась на два года вперед! Причем принимать заявки компания не перестала, под конец прошлого года кросс даже слегка обновили. Тогда же в Mitsuoka заявили о том, что работают над сокращением срока поставок. И вот решение найдено: объявлено, что выпуск Buddy нарастят за счет контрактной сборки.

Mitsuoka Buddy
1 / 3
Mitsuoka Buddy
2 / 3
Mitsuoka Buddy
3 / 3

Партнерами Mitsuoka станут местные компании Tonox и Mitsubishi Bus Manufacturing. Первая занимается производством спецтехники и реставрацией машин, вторая фирма выпускает автобусы. К слову, Mitsubishi Bus Manufacturing находится недалеко от Mitsuoka. Но при этом срок ожидания Buddy сократится всего на полгода (то есть до полутора лет).

Mitsuoka Buddy
1 / 2
Mitsuoka Buddy
2 / 2

Напомним, технику кроссовер делит с японским Toyota RAV4. «Традиционный» Buddy предложен с бензиновым «атмосферником» 2.0 (171 л.с.) и вариатором Direct Shift-CVT, привод – передний или полный. У переднеприводного гибрида мотор 2.5 и электромеханический вариатор, суммарная мощность – 218 л.с. А Buddy Hybrid E-Four имеет электродвигатель в приводе задних колес, совокупная отдача такого паркетника – 222 л.с.

Mitsuoka Buddy

Паркетник Mitsuoka стоит от 4 860 900 йен, что эквивалентно примерно 3 246 000 рублей по текущему курсу. Цена исходного Toyota RAV4 начинается с отметки в 2 774 000 йен – это около 1 852 000 рублей.

кроссовер Япония авторынок бизнес Mitsuoka Mitsuoka Buddy Toyota Toyota RAV 4

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Последний всхлип советской электроники: три самые необычные автомагнитолы из позднего СССР Принято считать, что отечественные автомагнитолы и автомобильные радиоприемники застыли в развитии на уровне аналогового радио и кассетных проигрывателей низшего уровня и на же этой стадии и... 1883 1 0 03.02.2022
Статьи / Авто с пробегом Fiat Doblo l с пробегом: удачные моторы и гудящие коробки передач В первой части обзора Fiat Doblo мы выяснили несколько в целом приятных вещей: у этой машины вполне приличный кузов (если, конечно, его не насиловали постоянными перегрузами), простенький,... 1904 1 1 02.02.2022
Статьи / Авто недели Старее – значит лучше: стоит ли покупать Citroen C4 I за 450 тысяч рублей В попытке сэкономить при покупке машины на нынешнем диком рынке мы уже рассматривали итальянские и французские варианты – например, Fiat Linea и Renault Megane. Но у них был небольшой мину... 3953 24 1 01.02.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 14974 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 14366 21 23 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 13580 1 6 18.10.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings