Представлен Mitsuoka Viewt нового поколения: Toyota вместо Nissan

И пусть донор новый, но концепция прежняя: у компакта дизайн в стиле Ягуара из 60-х. Модель предложена как только с ДВС, так и в виде гибрида. Есть полноприводные версии.

Модель Viewt в гамме небольшой японской фирмы Mitsuoka, которая славится своими ретрокарами на основе серийных машин, появилась в 1993 году. В трех поколениях компакт представлял собой переделанный Nissan March (он же Micra), но Ниссан вывел давно устаревший хэтч с домашнего рынка (в Японии была представлена «пятидверка» серии K13), а европейская Микра вот-вот перевоплотится в «электричку» на базе Renault. Однако Mitsuoka Viewt – важная модель для компании, самая массовая (за 30 лет выпущено около 13 000 машин), так что отказываться от нее не стали. Донором же для четвертой генерации стал актуальный хэтчбек Toyota Yaris, попутно Viewt обрел «фамилию» Story. К слову, Mitsuoka уже не впервой работать с Тойотой, один из недавних проектов – суперпопулярный кроссовер Buddy, сделанный из Toyota RAV4.

Три предыдущих поколения Mitsuoka Viewt 1 / 3 Три предыдущих поколения Mitsuoka Viewt 2 / 3 Три предыдущих поколения Mitsuoka Viewt 3 / 3

Как и прежде, внешность Viewt стилизована под Jaguar Mark 2 образца 1963 года, при этом новинка предложена исключительно в виде хэтчбека, тогда как у машин предыдущих генераций была версия «седан». Toyota Yaris заменили капот, передние крылья, радиаторную решетку и головную оптику. Другим стал и задний бампер, плюс установили круглые фонари. Длина Mitsuoka Viewt Story равна 4090 мм, что на 150 мм больше, чем у исходной Тойоты. Ширина и высота прежние – 1695 и 1500 (или 1515, зависит от версии) мм соответственно.

Новый Mitsuoka Viewt Story 1 / 5 Новый Mitsuoka Viewt Story 2 / 5 Новый Mitsuoka Viewt Story 3 / 5 Новый Mitsuoka Viewt Story 4 / 5 Новый Mitsuoka Viewt Story 5 / 5

Внутри – обивка «под ретро», а в остальном интерьер такой же, как у «простых» версий Яриса, то есть с аналоговыми приборами и кондиционером. Для Viewt Story также предусмотрены мультимедиа-система, адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга «слепых» зон и слежения за разметкой.



Новый Mitsuoka Viewt Story 1 / 2 Новый Mitsuoka Viewt Story 2 / 2

Технику хэтч Mitsuoka разделил с японским Yaris: новый Viewt предложен с бензиновыми трехцилиндровым «атмосферником» 1.0 (69 л.с.) и «тройкой» 1.5 (120 л.с.); первый мотор сочетается с вариатором, второму еще положена шестиступенчатая «механика». Есть и гибрид, в состав установки входят двигатель 1.5 (91 л.с.), электромотор (80 л.с.) и электромеханический вариатор. И «традиционный», и гибридный Viewt бывает с полным приводом (во втором случае система называется E-Four: на задней оси установлен отдельный электромотор мощностью 5,3 л.с.).



Новый Mitsuoka Viewt Story и Toyota Yaris для Японии 1 / 2 Новый Mitsuoka Viewt Story и Toyota Yaris для Японии 2 / 2

В Японии уже принимают заказы на хэтчбек Mitsuoka четвертого поколения, цена – от 22 800 долларов. Пятидверный Toyota Yaris там стоит от 10 900 долларов.

