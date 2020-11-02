Honda может выпустить новый кроссовер с чертами NSX: первые изображения

Для компании Honda спорткар NSX является нишевым. Так, на европейском рынке за весь 2019-ый было реализовано всего 36 экземпляров, что на 20% меньше, чем годом ранее. Самым успешным годом для «двухдверки» был 2017-ый, когда дилеры продали 126 экземпляров NSX. В США результаты у модели (продаётся под брендом Acura) повыше: 238 единиц за прошлый год (+40%) и 581 в 2017-ом (лучший год для актуального спорткара, который продаётся с 2016 года).



В прошлом месяце в ряде японских СМИ появилась информация о том, что Honda думает о запуске нового автомобиля в сегменте SUV. Сообщалось, что у новинки, вероятно, будут черты NSX, правда, не совсем ясно, речь идёт о внешности модели или же всё-таки о её «начинке».



Рендер будущего кроссовера Honda

Пока что нет ни тизеров, ни патентных изображений, ни шпионских фотографий паркетника. Так что пока остаётся лишь угадывать, каким окажется экстерьер автомобиля. Так и поступил дизайнер motor.es: нынешний рендер представляет собой «фантазию автора».

Судя по рисунку, у кроссовера будет купеобразный пятидверный кузов, передняя часть (включая головную оптику, воздухозаборники в бампере и оформление радиаторной решётки) скопирована с Honda NSX (но в несколько растянутом вертикально варианте). На боковинах имеются узнаваемые выштамповки, а по периметру автомобиль окружили обвесом из некрашеного пластика. Вероятно, в салоне паркетника тоже многое окажется позаимствовано у спорткара, но предполагается, что он будет всё же более практичным и «семейным».



На фото: Honda NSX (версия для японского рынка) 1 / 3 На фото: Honda NSX (версия для японского рынка) 2 / 3 На фото: Honda NSX (версия для японского рынка) 3 / 3

Ранее предполагалось, что новинка получит некую модификацию гибридной установки, которой оснащается «двухдверка» NSX. Но есть предположение, что разработчикам придётся отказаться от среднемоторной компоновки в пользу расположения ДВС спереди.

Напомним, актуальный спорткар оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит бензиновый битурбомотор V6 объёмом 3,5 литра, работающий в тандеме с тремя электромоторами. Максимальная совокупная отдача системы составляет 573 л.с., а крутящий момент равен 645 Нм. Honda NSX набирает первую «сотню» за 3,8 секунды, а максимальная скорость купе – 308 км/ч.



На фото: салон Honda NSX 1 / 3 На фото: салон Honda NSX 2 / 3 На фото: салон Honda NSX 3 / 3

Стоит подчеркнуть, что официально японская компания пока не подтвердила, что работает над моделью или даже хотя бы держит в планах подобный кроссовер, так что увидим ли мы автомобиль в реальности, всё ещё не ясно. Однако шансы на то, что производитель действительно решится на разработку такого автомобиля, довольно велики, ведь у других производителей, которые ранее занимались только выпуском спорткаров или люксовых седанов, теперь есть не уступающие им по динамическим характеристикам кроссоверы. Так, марка Lamborghini обзавелась Urus, у Bentley – Bentayga, у Rolls-Royce – Cullinan, а у Ferrari в дальнейшем появится свой паркетник, который пока известен под условным названием Purosangue, что в переводе означает «чистокровный, чистопородный».

