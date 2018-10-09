Hyundai богато оснастила свой новый «бюджетник»

Hyundai богато оснастила свой новый «бюджетник»

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Компания Hyundai официально представила субкомпактный хэтчбек Santro и раскрыла характеристики новинки.

Индийский авторынок готовится пополниться новым компактом от Hyundai, который будет чуть больше и чуть дороже, чем самая доступная модель в стране – микроавтомобиль Hyundai Eon. Продажи новинки стартуют через две недели, 23 октября, так что компания решила «приоткрыть карты»: показала два снимка, а также рассказала о «начинке» и оснащении автомобиля.

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Hyundai в Индии под именем Santro продавала Atos – в большинстве стран модель можно было купить до 2007 года, однако на индийском рынке она продержалась до 2014 года. Вернуть автомобиль в новом исполнении было решено в 2018-ом. В середине августа текущего года Kolesa.ru сообщал о первых изображениях этого автомобиля (тогда хэтчбек был известен под внутризаводским индексом AH2).

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Официально цены пока не названы. По неподтверждённым данным, стартовый ценник составит около 5 000 долларов, что эквивалентно примерно 333 тыс. рублей по актуальному курсу. Отметим, это не самое дешёвое предложение на рынке. Стоимость наиболее доступного автомобиля в Индии начинается с 4 500 долларов (менее 300 тыс. рублей) – столько просят за субкомпактный хэтчбек Hyundai Eon.

Компания раскрыла характеристики новинки: у него под капотом может быть либо бензиновый четырёхцилиндровый 69-сильный двигатель объёмом 1,1 литра, либо его версия, работающая на метане (в этом случае отдача снижается до 59 л.с.). Двигатели комплектуются либо пятиступенчатой механической коробкой передач, либо АМТ с одним сцеплением.

Субкомпакт Hyundai с бензиновым двигателем и «механикой» набирает первую сотню 14,5 с; с «автоматом» – за 16,6 с. Максимальная скорость автомобиля с литровым двигателем (вне зависимости от коробки передач) равна 150 км/ч.

Во многом, в том числе и в габаритах, Hyundai Santro похож на Kia Picanto, его длина составляет 3 610 мм (Hyundai Eon ещё короче – 3,5 м), ширина – 1 645 мм, высота – 1 560 мм, колёсная база – 2 400 мм. Такая же у модели и конфигурация подвесок: спереди McPherson, а сзади полузависимая подвеска (скручивающаяся балка). При этом в Hyundai утверждают, что «тележка» у Santro новая, а не заимствована у Picanto.

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У новинки достаточно богатое (для микромобиля на рынке Индии) оснащение. Начальная версия получит подушку безопасности водителя, систему ABS, колёса диаметром 14 дюймов. Опционально будут доступны дополнительные дефлекторы вентиляции между спинками передних сидений, мультимедиа с семидюймовым экраном, с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также камера заднего вида.

Напомним, в Индии владельцам автомобилей, длина которых не превышает четырёх метров, положены налоговые льготы. Неудивительно, что Hyundai рассчитывает на успех своей новинки: согласно предварительному плану продаж, компания намерена продавать примерно по 10 тыс. экземпляров в месяц.

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Теги: За рубежом , Новинки , Santro , авторынок Индии , корейские автомобили , Hyundai
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