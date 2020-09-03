Hyundai Tucson нового поколения показался на официальных фото. Раскрыли и интерьер

Компания Hyundai выпускает паркетник Tucson с 2004 года. За это время модель успела сменить три поколения, причём последнее появилось в 2015 году. За прошлый год продажи кроссовера на домашнем рынке сократились на 13,7% до 36 758 машин. На одном из ключевых рынков для модели, в США, показатель снизился на 3,5% до 137 381 шт., а в Европе дилеры за 2019-ый продали 136 608 шт. (-0,7%). Теперь в Хёнде завершили работу над «четвёртым» Туссаном: его представят 15 сентября 2020-го.



Пока что корейская компания опубликовала несколько новых снимков экстерьера и одно изображение интерьера. Судя по ним, во внешности следующего Hyundai Tucson многое позаимствовано у концептуального кроссовера Vision T, который был представлен осенью 2019-го на автосалоне в Лос-Анджелесе.



Так, «четвёртый» Tucson получил двухъярусную головную оптику, которая визуально составляет единое целое с широкой решёткой радиатора. «Гриль» похож на тот, который был у шоу-кара: напомним, он создан из различных рельефных ячеек, неподвижных, когда кросс находится в состоянии покоя. А после запуска мотора элементы решётки поворачиваются в заданной последовательности, в том числе, регулируя поток воздуха. Автомобилю перешли от Vision T «заквадраченные» колёсные арки. Задние фонари нового Туссана соединены между собой светящейся красной полосой через всю ширину кормы.



Судя по изображению интерьера новинки, традиционную панель приборов заменили на отдельно стоящий экран (без козырька), на большой центральной консоли больше нет физических кнопок. Теперь под тачкрином мультимедийной системы (диагональ – 10,25 дюйма) располагается сенсорный блок климатической установки. Место традиционного рычага коробки передач занял кнопочный пульт (расположен на центральном тоннеле).

У нового Hyundai Tucson будет два варианта колёсной базы. По данным Motor1.com, стандартную версию предложат на рынках Европы и Ближнего Востока (автомобиль станет крупнее по сравнению с актуальным поколением), а удлиненная будет продаваться в США, Китае и Корее.



На фото: актуальный Hyundai Tucson (версия для корейского рынка)

По предварительной информации, в моторную гамму войдет бензиновый четырёхцилиндровый турбомотор Theta3 объёмом 2,5 литра, которым сейчас оснащаются новые Hyundai Sonata и Kia K5 (его отдача у бизнес-седана в российской спецификации равна 194 л.с.). Ожидается, что в дальнейшем у паркетника четвёртой генерации появится модификация с полноценной гибридной установкой (у нынешнего Туссана есть только «мягкогибридная» версия).



Отметим, актуальный Hyundai Tucson на домашнем рынке предлагается с бензиновой «турбочетвёркой» 1.6 (177 л.с.), дизелями 1.6 (136 л.с.) и 2.0 (186 л.с.). При этом двухлитровый мотор сочетается с 8АКП, а другие идут в комплекте с семиступенчатым «автоматом» с двумя сцеплениями. В РФ паркетник сейчас можно купить с бензиновыми «атмосферниками» 2.0 (150 л.с.) и 2.4 (184 л.с.), а также с дизелем 2.0 (185 л.с.). Базовый двигатель работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», старшему бензиновому мотору положен только 6АКП, а дизелю – 8АКП.

Кстати, в РФ Hyundai Tucson пользуется довольно устойчивым спросом: в 2019 году дилеры продали у нас 22 753 машины (- 1,1%). Этот результат обеспечил модели третье место в рейтинге марки (после субкомпактного паркетника Creta и седана Solaris).

