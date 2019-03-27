Hyundai Venue: новый кроссовер, который будет дешевле Creta

Корейская марка опубликовала тизеры нового компактного паркетника. Кросс станет глобальной моделью, его премьера пройдет в следующем месяце.

Новинка прервала традицию Hyundai давать имена своим кроссоверам в честь города или какого-то места. Например, Tucson и Santa Fe – это города в Штатах, Kona – район на Гавайях, а Palisade – респектабельный район в Калифорнии. Venue же – это само место, если точнее, то в компании название интерпретируют как место, где «люди хотят быть замеченными». Мол, новый паркетник заставит обращать на себя внимание.

Пока Hyundai выпустила три тизера Venue: картинку, на которой изображена корма, и пару видеороликов, причем видео опубликовали американский и индийский офисы – то есть кроссовер будет глобальной моделью. Между тем тестовые образцы уже не раз попадались в объективы фотошпионов – благодаря опубликованным ранее кадрам, мы знаем, что у Venue двухъярусная головная оптика, как у последнего Santa Fe и Kona.

Информация о «начинке» паркетника не раскрывается, как и габариты. При этом в Hyundai новинку называют самым маленьким кроссовером в своей гамме. Если брать глобальную кросс-линейку, то на данный момент этот титул носит Kona: ее длина равна 4165 мм, колесная база – 2600 мм. Наша Creta длиннее (4270 мм), но расстояние между осями у нее меньше, чем у Коны (2590 мм).

«Мировой» версии Venue прочат бензиновые турбомотор 1.0 и «атмосферник» 1.4, а также турбодизель 1.6. В Индии вместо последнего мотора могут предложить дизель 1.4. Есть ли у модели полный привод – пока неизвестно.

Также Hyundai позиционирует Venue в качестве модели начального уровня – то есть новый кросс должен оказаться дешевле Kona и Creta. В США, например, Кона сегодня обойдется минимум в 19 240 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно около 1 235 000 рублей по актуальному курсу. В Индии Creta стоит от 960 000 рупий (около 894 000 рублей), у нас же цена Креты 2019 года выпуска стартует с отметки в 957 000 рублей. Вот только пока неизвестно, доберется ли Venue до российского рынка.

Публичная премьера нового паркетника Hyundai состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке. На глобальный рынок Venue должен выйти уже в этом году.